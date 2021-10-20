«В душе я был пенсионер, а Алла молодая!»: Галкин — откровенно о разнице в возрасте с Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева крайне редко говорят с журналистами о своей личной жизни. Известно, что пара воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. После свадьбы супруги также прошли таинство венчания в самом простом подмосковном храме без лишней торжественности и помпезности. С замужеством Примадонна стала реже появляться на публике, а с рождением детей и вовсе полностью погрузилась в материнство. На сцене Алла Борисовна не выступает, исключением стал только юбилейный концерт певицы в Кремле.

Максим Галкин не скрывает, что в Примадонне он нашел все то, что искал. Она стала заботливой мамой для их общих детей, надежным тылом и опорой для него. Так, к примеру, в интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен признался, что он испытывает двойную ответственность перед Аллой и их двойняшками. Разумеется, особый оттенок накладывает и разница в возрасте. Примадонна старше своего мужа на целых 27 лет.

«Разница в возрасте с Аллой налагает на меня двойную ответственность! Она совершенно сознательно уделяет сейчас больше внимания детям, чем я. К примеру, пытается проводить с ними все свое свободное время. Алла часто говорит: Я хочу их успеть чему-то научить. Она безумно ответственная мать! Поищите еще такую», — говорит Максим в шоу.

Кроме того, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале дал понять, что не чувствует каких-то изменений в своей второй половинке. Даже наоборот, на фоне активной и жизнерадостной Примадонны, он ощущал себя пенсионером.

«Когда живешь с человеком, ты не можешь чувствовать каких-то резких изменений. Изначально у нас я был такой пенсионер в душе, а Алла молодая! Она легкая на подъем, легкая на принятие решений. Алла очень хорошую вещь когда-то сказала: Я могу спокойно стареть с тобой. Я ответил: Да! Поймите, я не изменю свое отношение к семье и то, что у нас есть. Она может быть спокойна», — заверил шоумен.

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