«Не надо слушать теории заговоров»: Васильева, Волочкова и другие звезды — о новых коронавирусных ограничениях

Анастасия Волочкова, Татьяна Буланова, Виктор Дробыш и Татьяна Васильева рассказали Teleprogramma.pro, как они относятся к введению обязательных QR-кодов.

В стране изо дня в день растет число зараженных коронавирусом. Также увеличивается и количество людей, умерших от пандемии. Поэтому сейчас каждый регион выбирает свои способы борьбы с коварной болезнью. Так, с 1 ноября в Санкт-Петербурге при посещении общественных мест будет действовать система QR-кодов, которые можно получить, сделав два компонента вакцины.

С этого числа доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек станет возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или же справки о наличии медицинского отвода от прививки). С 15 ноября он понадобится в питерских театрах, концертных залах, на выставках, музеях и даже в ЗАГСах.

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С 1 декабря QR-код попросят предъявить при посещении заведений общепита и объектов розничной торговли.

Если говорить и о других ограничениях, то с 1 ноября руководству организаций также необходимо перевести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 25 октября такие же правила вводятся и в столице на четыре месяца.

Teleprogramma.pro постаралась выяснить, как знаменитые артисты относятся к новым ограничительным мерам.

Анастасия Волочкова: «От коронавируса ничего не спасет»

Анастасия Волочкова считают, что введенные в городе белых ночей ограничения не спасут ситуацию. И руководству мегаполиса все же стоит обратить внимания на общественный транспорт, но никак не на театры и концертные залы.

«От коронавируса нас ничего не спасет, — уверена Анастасия Волочкова. В метро тоже ездить по QR-кодам? Самый большой рассадник инфекций – это общественный транспорт. А вот театры и концертные залы точно не являются средоточием бактерий. Не от того защищают и не тех. Зрителя защищают от артиста, а артиста – от зрителя. А если дети не будут посещать бассейны и спортивные секции, то это отразится на их здоровье.

— С какими сложностями в период пандемии столкнулись именно вы?

— У меня все мероприятия: концерты и спектакли – благотворительные. Мы бесплатно приглашаем зрителей, понимая всю сложность сегодняшнего времени.

Я стараюсь найти возможность взять на себя расходную часть мероприятий или же находить помощь по крупицам. Помогают даже те люди, у которых этих денег нет. Как говорится, с миру по нитке. Какие сложности? Если мне организуют трудности, то это все тут же появится в публичном пространстве. Вообще, это все очень несправедливо. И главная сложность состоит в том, что нам не дают нормально выходить на сцену – спокойно танцевать и слышать аплодисменты полного зала зрителей.

Татьяна Буланова: «И вакцинированные могут стать переносчиками болезней»

Певица Татьяна Буланова живет в Санкт-Петербурге и конечно, ее тоже не могут не волновать действующие ограничения. Артистка признается, что не вакцинировалась, но переболела коронавирусом, и у нее выработались антитела. К новым антипандемийным мерам Татьяна относится скептически.

«Я считаю эти меры однобокими. Врачи говорят, что даже вакцинированные могут стать переносчиками болезней. Вот и получается, что эти QR- коды ни от чего не спасают. А что делать тем людям, которым нельзя делать прививки по медицинским показаниям? Как быть им? Также меня волнует ресторанный бизнес, который сейчас просто умрет. В общем, такие меры не вызывают у меня положительных эмоций».

Татьяна Васильева: «Из-за невакцинированных ситуация будет только прогрессировать»

В отличие от двух предыдущих спикеров у актрисы Татьяны Васильевой совершенно противоположная точка зрения. Она уверена в том, что всеобщая вакцинация и введение QR- кодов – это единственное спасение от последствий пандемии.

«У нас просто нет другого выбора. Такие меры – это лучше, чем лежать в больнице или умереть. Сейчас появляется хотя бы какой-то шанс выжить. 45 % привившихся – это же тоже большая цифра. И что мне теперь, из-за остальных лечь на диван и ждать, когда привьются остальные?! А если они этого не сделают? – возмущается Татьяна Васильева. Из-за таких людей ситуация будет только прогрессировать. Они же везде ездят, делают фальшивые прививки, поэтому такие меры нужно только ужесточать. Я говорю о себе, своей семье, работе. Мы год не работали. И сейчас опять приближается та же самая ситуация. Год назад мы только мечтали о такой прививке… Сейчас многие умирают от нового штамма коронавируса. К сожалению, это какое-то мракобесие, которое никак не остановится».

Виктор Дробыш: «Не надо слушать всякие теории заговора»

Продюсер Виктор Дробыш поддерживает действия городских властей. Сам же он также внес свой вклад в ослабление коронавируса. И соответственно, к введению QR- кодов относится положительно.

«Ну и правильно, что вводят. Я, например, сделал прививку. Пусть вакцинируются все, нечего болтаться без вакцинации, — сказал Виктор Дробыш. — И не надо слушать всякие теории заговора».

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