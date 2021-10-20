«Наградите девку мужем, а героя дайте командиру корабля»: в Сети развернулись баталии вокруг Пересильд и Шипенко

Одни готовы любой ценой доказать, что Клим Шипенко и Юли Пересильд недостойны награды за полет в космос, а вот другие уверены - киноэкипажу просто завидуют.

17 октября киноэкипаж в составе Клима Шипенко и Юлии Пересильд вернулся на Землю. Почти две недели они провели в космосе и сняли там материал для фильма «Вызов». Пока режиссер и актриса были в космосе, на нашей планете развернулась дискуссия: нужно ли награждать Пересильд и Шипенко за смелость?

Как водится, мнения разделились, причем как в звездной среде, так и среди простых пользователей. Роза Сябитова уверена, что съемочная группа достойна награды. А вот Владимир Познер не понимает, за что поощрять людей, которые просто выполняли свою работу?

Teleprogramma.pro почитала, что пишут пользователи в соцсетях. А там, надо признать, настоящие баталии.

А почему Белку и Стрелку не наградили?

«А Белке и Стрелке разве Орден дали? За них все делали космонавты, они только камерой снимали, огромная команда специалистов на них работала!» — возмущаются противники наград.

Один из аргументов, который мелькает чаще всего — это деньги и обиды.

«Давайте лучше им памятники отольем! Еще миллиардов на 15!»; «Космонавт остался еще на полгода, а у него между прочем семья есть, вот герой настоящий».

А еще противники напоминают, что «Героя России» надо заслужить. А сегодня эту почетную награду раздают направо и налево.

«Звание «Герой России» космонавтам присваивается не за то, что они слетали в космос, а за то, что выполнили на орбите задание. И то, насколько мне известно, только после второго полета и успешного выполнения. Нашим слетавшим в космос уважаемым и любимым актерам — честь и хвала, но присваивать им ордена пока что не за что. Это мое мнение».

Второй фланг хоть на большой награде не настаивает, но отметить киноэкипаж все-таки хочет. Пользователи пытаются обратить внимание на стальные нервы Пересильд.

«Да ладно! Чтобы слетать в космическую бездну требуется немало личного мужества! Особенно женщине!». «Фу, какие все противные! В жизни ничего не сделали, еще берутся других обсуждать. Завистники, на ровном месте».

Третий фланг пытается одержать победу на почве юмора. Их главный союзник — Роза Сябитова. Главную сваху и ее привычку комментировать все происходящие события здесь вспоминает каждый второй.

«Особенно интересно и важно мнение Розы Сябитовой», — шутят пользователи. «А еще наградить Розу Сябитову за героическую поддержку героических героев», — вторят им в ответ.

Кто-то вовсе пускается писать настоящий сценарий. Очевидно, для будущих съемок.

«Говорят, они в тайне от всех слетали на Луну. Там сфоткались, попили кофе и назад. А их там уже ищут — они с радаров пропали. В ЦУПе волосы на голове рвут от волнения, а они такие: «Да не, мы никуда не отлучались, это сбой аппаратуры».

Наградите девку мужем, а героя дайте командиру корабля

Оригинальнее всего те, кто пытаются найти баланс.

«Наградите девку мужем! Пересильд давно уж засиделась», — иронично предлагают в Сети.

А вот кто действительно достоин награды, так это командир «Союза — 19» Антон Шкаплеров. Пользователи уверены, что только ему полагается знак отличия, а никак не съемочной группе.

«Героя командиру корабля надо давать. Взлет, посадка, стыковка в одно лицо — это внештатная ситуация».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале