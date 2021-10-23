Как проходят праздники, на которых веселятся наследники знаменитостей

Сыновья и дочери звезд шоу-бизнеса на прошлой неделе не отставали от родителей и вели активную светскую жизнь. «Телепрограмма» заглянула на две детские вечеринки.

Модный показ в школе Плющенко

Яна Рудковская организовала детский модный показ на льду в школе «Ангелы Плющенко». Повод — 25-летие детского бренда «Кенгуру». Самым юным гостем дефиле стал младший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской — годовалый Арсений. Яна рассказала, что малыш — копия папы, олимпийского чемпиона:

«Раньше мы его в семье звали директором, а теперь у Арсюши новое прозвище — Сырник, так как у него длинные белоснежные волосы».

Мама малыша — известная модница, пришла на мероприятие в горнолыжном костюме Dior из новой коллекции.

Если показ — на льду, то без проката настоящего фигуриста не обойтись. Класс в этот вечер показал юный спортсмен 8-летний Александр Плющенко — откатал программу со сложными для его возраста элементами, несмотря на загипсованную руку (результат недавней неудачной игры в футбол).

На ледовом подиуме — 13-летняя Яна и 9-летний Арсений Аршавины. Дочь Юлии Барановской профессионально занимается танцами, младший сын — в футбольной школе, но и на коньках они стоят уверенно.

Дети Филиппа Киркорова — 9-летний Мартин и 8-летняя Алла-Виктория — органично смотрятся на показе, потому что не первый раз участвуют в модном мероприятии. Девочка раньше занималась фигурным катанием в школе Евгения Плющенко, но звездный папа решил, что это слишком травмоопасный вид спорта для ребенка.

День рождения Вероники Николаевой

Супруги Игорь Николаев и Юлия Проскурякова радуются как дети на 6-летии дочки Вероники. Нанятое родителями агентство устроило кукольную вечеринку. Было полно аниматоров в костюмах: они проводили фокусы и конкурсы, были дрессировщики с собачками и дискотека. Праздник гуляли в арендованном ресторане на Рублевке.

Родители именинницы с виновницей торжества и гостями — Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой и их близнецами Лизой и Гарри. Поклонники Аллы Борисовны всю неделю обсуждали смену имиджа — Примадонна перекрасилась в более светлый оттенок блонда и сделала высокий начес.

Лиза и Гарри Галкин выбрали на дне рождения развлечение по душе — пели в детском караоке. Есть в кого! Как известно, игрой на фортепиано и вокалом с детьми мама занимается сама.

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