Сколько стоят любимые автомобили звезд шоу-бизнеса

Телеведущие

Ксения Собчак редко садится за руль сама, давно ездит с личным шофером. Звезда долго каталась на спонсорской Audi A8 (7 млн руб.), но бренд не продлил контракт из-за скандального репортажа на интернет-канале Собчак. Меньше чем за два года на автомобиль было начислено 520 штрафов более чем на полмиллиона рублей.

С прошлого года Собчак пересела на личное авто. В действующей декларации о доходах Ксения заявила шикарный Bentley Continental GT Speed (от 25 млн руб.).

Андрей Малахов умеет водить, но права получать не стал — доверяет руль своей машины профессионалу. Сейчас Андрей ездит на Mercedes Benz S-класса (от 6 млн руб.).

Ольга Бузова ездит последний год только с водителем на внедорожнике Mercedes (10 млн руб.).

Ксения Бородина так устает на тренировках «Ледникового периода», что на прошлой неделе наняла водителя для своего Mercedes G-класса (от 13 млн руб.).

Иван Ургант в пандемию путешествовал с семьей по России. У Урганта два автомобиля Audi — А8 и Q7 (каждый около 5 млн руб.).

Из звездных телеведущих постоянно и с удовольствием рулит сама Лера Кудрявцева: сейчас у нее новенький синий Porsche (от 5 млн руб.).

Блогеры

А вот звезды ТикТока и других соцсетей часто рулят сами.

Даня Милохин раньше арендовал автомобиль с водителем, которому по незнанию платил… по 20 тыс. руб. в сутки. А в этом году получил права и купил премиум-седан Mercedes-Benz Maybach S-класса 2017 года (в зависимости от комплектации и пробега — от 9 до 10 млн руб.).

Настя Ивлеева купила уже три машины. Самая дорогая из них — спорткар Lamborghini Aventador (23 млн руб.).

Ида Галич накопила на Rolls-Royce Wraith (30 млн руб.). Этим летом Ида порадовала родителей подарком из автосалона — теперь папа блогера и герой ее рекламных роликов рулит Mercedes-Benz GLE 400 (9 млн руб.).

Музыканты

Звезды шоу-бизнеса первой величины предпочитают не рулить самостоятельно. Иногда исключение делает Баста, у которого два автомобиля — Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe (от 26 млн руб.) и Bentley Continental GT (от 15 млн руб.).

Мужья порадовали певиц Надежду Кадышеву и Аллу Пугачеву шикарными подарками. Кадышева получила золотистый Мercedes Maybach (15 млн руб.), а Пугачева — черный (9 млн руб.).

У певицы Любови Успенской мужа нет, поэтому она сама подарила себе машину — Rolls-Royce Phantom (около 50 млн руб.).

Полину Гагарину водитель возит то на Mercedes-Benz GLE 350 d Coupe (5 млн руб.), то на Mercedes-Benz S 560 Maybach (15 млн руб.).

Илья Прусикин из группы Little Big недавно купил черный Porsche Cayenne Coupe (самый бюджетный вариант этого внедорожника стоит 6 млн руб.). На таких же машинах ездят его друзья Павел Воля и Гарик Харламов. Внедорожник Porsche Cayenne после развода подарила себе и актриса Агата Муцениеце.

Дима Билан теперь катается на белом Cadillac ХТ6 (цена похожих моделей около 5 млн руб.).

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