Жизнь и судьба Татьяны Овсиенко: как сотрудница гостиницы стала певицей и покорила страну

Заслуженной артистке России 22 октября исполнится 55 лет. Овсиенко и сейчас выступает со своими хитами: «Запомни меня молодой и красивой», «Дальнобойщик», «Женское счастье», «За розовым морем», «Школьная пора». Правда, уже не на стадионах с сольниками, как в 90-е и нулевые.

1975

Таня с младшей сестрой Викой. Мама Анна Марковна работала лаборантом, папа Николай Михайлович — дальнобойщиком. Таня ходила в музыкалку, ездила из Киева в Москву на запись в передачу «Веселые нотки». Занималась фигурным катанием, на курсах медподготовки, где ей больше всего нравилось ездить на полигон учиться стрелять.

1990

После школы Таня отучилась в техникуме, работала администратором в гостинице Киева, где и познакомилась с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. Парня Татьяны позвали клавишником в «Мираж», а Овсиенко стала костюмером группы.

Начались гастроли. Однажды Ветлицкую увезли на скорой, а вместо нее на сцену экстренно поставили хорошенькую Овсиенко. Так в 1988 году Татьяна стала солисткой группы. В день давали по три-четыре концерта. Пела под фонограмму.

1995

У Татьяны Овсиенко успешная сольная карьера — она уже поет сама, а хиты ей пишет Виктор Чайка. На фото — с друзьями тех лет, Игорем Николаевым и Филиппом Киркоровым, который был свидетелем на первой и единственной свадьбе Тани.

2002

Певица с мужем — продюсером Владимиром Дубовицким и их приемным сыном Игорем. У пары не было детей. Двухлетнего Игоря Таня увидела в доме малютки в Пензе, у мальчика был порок сердца. Овсиенко организовала операции в Москве, а потом они с мужем усыновили малыша.

Овсиенко прожила с Дубовицким 18 лет и подала на развод, когда узнала, что у мужа есть еще одна семья и дочь от «Мисс Россия-2003». Дубовицкий общается с сыном, оплачивал его учебу в США.

2018

Сыну Овсиенко Игорю сейчас 25 лет, он живет в Майами — с мамой на связи. Шесть лет назад Татьяна стала бабушкой — на фото Овсиенко с сыном, внуком и невесткой.

2020

Сейчас Татьяна Овсиенко счастлива в гражданском браке с бизнесменом Александром Меркуловым, которого певица почти четыре года ждала из тюрьмы. Не просто ждала — оплачивала адвокатов, собирала передачи, ездила на свидания. Возлюбленный был фигурантом уголовного дела о покушении на бизнесмена.

2021

Татьяна Овсиенко периодически делает уколы красоты и другие процедуры. Лицо артистки иногда реагирует на процедуры отеками. Из-за этого певицу беспочвенно обвиняют в алкоголизме, отшельничестве. Но Овсиенко все отрицает. Она продолжает выступать, часто появляется в эфире программы «Привет, Андрей!».

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