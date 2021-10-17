«Сначала была самой преданной служанкой Хюррем»: по следам Филиз Ахмет, сыгравшей Нигяр калфу

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» близко дружит с Нур Феттахоглу и Селимом Байрактаром.

Сайт Teleprogramma.pro не раз вспоминал о том, как сложилась судьба главных героев турецкого сериала «Великолепный век». Последняя серия проекта вышла на экран еще в 2014 году, почти семь лет назад. Однако поклонники по всему миру следят за тем, как живут их любимые актеры.

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Одну из второстепенных, но при этом значимых и ярких ролей в «Великолепном веке» сыграла Филиз Ахмет. Она предстала в образе мудрой Нигяр калфы. Поначалу красавица из гарема стала верной спутницей и служанкой Хюррем султан. Но влюбившись в Ибрагима пашу предала свою дружбу с хасеки султана Сулеймана.

В жизни Филиз Ахмет очень похожа на свою героиню Нигяр калфу. Если другие актеры проекта поспешили сменить имидж, чтобы избавиться от надоевшего амплуа, эта актриса, наоборот, на эксперименты не пошла. Филиз, к примеру, совсем как Нигяр калфа подчеркивает свой необычный разрез глаз, используя черную подводку. А иссиня-черные волосы актрисы стали ее фирменной карточкой.

Филиз Ахмет близко общается и с другими звездами турецкого сериала «Великолепный век». К примеру, актрису часто можно увидеть в компании Нур Феттахоглу. Та совсем недавно развелась с мужем бизнесменом Левентом Везироглу. Актриса воспитывает дочку Элису Гюзин.

«Сначала была самой преданной служанкой Хюррем», «Нигяр калфа совсем не изменилась, все такая же», «Влюбилась в Ибрагима пашу и всю жизнь себе загубила», «Мне так нравилась Нигяр калфа в первом сезоне, такая умница и красавица», «Без Нигяр сериал потерял свою изюминку, так жалко было», «В этом гареме султана у всех судьбы трагические», «И сыновей казнили и даже служанок! Сериал, конечно, тяжелый на самом деле», «Красавица Нигяр калфа», «Очаровательная», «Любим и Нигяр, и Махидевран», «Такая красотка могла бы и султаншу играть», — пишут фолловеры.

Также Филиз Ахмет поддерживает связь и с Селимом Байрактаром. Актер сыграл в «Великолепном веке» Сюмбюля агу. После сериала он сменил имидж: отпустил длинную седую бороду и стал выглядеть брутальнее.

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