Окна как в аквариуме, отполированный до блеска пол: как выглядит парадный холл в особняке Пугачевой

Шоумен Максим Галкин сделал для Примадонны то, что до него не мог исполнить ни один мужчина в ее судьбе. Он построил для нее собственный замок. В котором певица стала хозяйкой.

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин рассказал о том, зачем он построил такой большой особняк в подмосковной деревне Грязь. Как пояснил ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале, чтобы там не думали поклонники, каждую комнату в их доме, вплоть до кладовой, они используют. Так что помещения в замке совершенно не пустуют. В доме Примадонны есть отдельные спальни для всех членов семьи. Даже если к ним в гости приезжает старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте со своим мужем и детьми, им не приходится ютиться в одной комнате, каждый ночует у себя.

Даже парадный холл в замке Максима Галкина представляет собой просторное помещение, больше напоминающее гостиную. На домашнем видеоролике в Instagram муж Примадонны запечатлел, как они с дочкой Лизой танцуют танго. Но поклонников больше привлекли роскошные интерьеры особняка.

Так, к примеру, кафельный пол, по которому так изящно в танце скользили Лиза и Максим Галкин, был отполирован до зеркального блеска, а вся комната буквально утопала в свете благодаря панорамным окнам. Создавалось впечатление, что это вовсе не просторный холл, а аквариум. У стены, к слову, красовалась статуя в виде рыцаря, а за ним стояла кадка с домашним деревцем. Пришедшие в гости также могли бы уютно расположиться на обтянутой кожей банкетке, которая лишь частично попала в кадр.

«Дорого-богато!», «Мда! У меня вся квартира как этот холл у Аллы», «Красиво жить не запретишь!», «Тут всю семью поселить можно, а кто-то просто называет такую комнату коридором», «Все остальное наверное вообще как во дворце! Ну какая красотища», «Оп! И у папы на руках! Лиза прямо-таки балерина», «Такие окна — просто мечта, сколько тепла и света!», «Просторно, чисто и уютно», «Шикарный дом у Аллы, что тут скажешь», «Очень клево», — пишут фолловеры.

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