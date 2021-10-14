«Селим и Баязид — львы султана Сулеймана»: как в обычной жизни выглядят красавцы-шехзаде

В турецком сериале «Великолепный век» Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк сыграли двух братьев. Правда мира между ними никогда не было. Один славился своими интригами, а второй - слишком воинственным характером.

Арас Булут Ийнемли нашел верного друга и даже брата в лице Энгина Озтюрка. Что немало удивило поклонников турецкого сериала «Великолепный век». Дело в том, что по сюжету персонажи этих актеров откровенно не ладили между собой, постоянно соперничали и пытались заполучить трон в будущем после смерти султана Сулеймана. Один строил интриги, а второй был слишком вспыльчивым и воинственным. Хюррем султан мечтала о том, чтобы ее сыновья шехзаде Селим и шехзаде Баязид ладили между собой. Однако после ее смерти Баязида казнили, а на трон взошел Селим.

В обычной жизни Арас Булут Ийнемли близко сдружился с Энгином Озтюрком, они даже называют друг друга братьями. А как сейчас выглядят красавцы-шехзаде? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

У Энгина Озтюрка все такая же аккуратная рыжая борода, совсем как у шехзаде Селима. А вот Арас Булут Ийнемли от своего персонажа отличается как день и ночь. Сложно представить, чтобы воинственный шехзаде Баязид был таким же улыбчивым, открытым и жизнерадостным.

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«А ведь были врагами в сериале, хотя и приходились друг другу братьями! А сейчас стали друзьями», «Сложно поверить, что после сериала, где они просто не переваривали друг друга, у них такая братская дружба», «Селим и Баязид — львы султана Сулеймана», «Эх! Не хватает только Мехмеда, Мустафы и Джихангира», «Если бы они так в сериале дружили, Хюррем султан была бы просто счастлива», «Вот такая дружба должна была быть у Селима и Баязида в сериале», — пишут фолловеры.

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