«Без дворцового богатства», светлые стены и кофейный диван: как выглядит уютная гостиная в доме Арзамасовой и Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» показала интерьеры в одной из комнат в их с мужем семейном гнездышке.

На днях Лиза Арзамасова побывала в гостях у своей мамы Юлии. Актриса из ситкома «Папины дочки» показала свою девичью спальню в родительском доме. В ее комнате, как отметила Елизавета, все по прежнему: все ее вещи лежат на своих местах, теплая кровать заправлена — тут она может в дневные часы подремать вместе с малюткой-сыном Левушкой.

«Заехали с Левушкой к моей маме. Немного повалялись в «детской». Такие чувства странные… Вот она комната, в которой я росла, взрослела, которая помнит меня крошечной, помнит все мои самые важные события и переживания и хранит «артефакты», начиная с первой моей игрушки, первого платьица и первого школьного дневника. Уровень нежности — бесконечность! Мамин дом — мой якорь. Такой для меня важный «отправной пункт». История семьи, ее больших и маленьких событий. Книги, которые читали три поколения до Левушки», — отметила Лиза.

В своем Instagram актриса из ситкома «Папины дочки» показала и как выглядит уютная гостиная в их с мужем Ильей Авербухом доме. Тут все по простому, никакой вычурности, пафоса и «дворцового богатства». Стены в комнате выкрашены в светлые тона, намек на скандинавский стиль, есть большой мягкий кофейный диван, за которым вся семья по выходным собирается у телевизора. А за маленьким столиком можно выпить утренний кофе после завтрака.

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так! Вместе с Левушкой смотрим выпуск «Ледникового периода» на Первом канале, поддерживаем Илью и всю команду проекта и в это же самое время занимаемся спортом», — пошутила Лиза, заботливо укачивая сынишку на руках и одновременно делая зарядку.

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