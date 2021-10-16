Все самое интересное об уникальной космической экспедиции для съемок фильма «Вызов»

Стыковка вручную

Случайности не случайны, особенно в мире, связанном с космосом. Несмотря на всю высокоточность и ювелирность своего труда, космонавты суевернее детей, спортсменов и жителей глухой деревни, вместе взятых. Именно поэтому любой вылет космонавтов на орбиту — это и строго регламентированный порядок действий и столь же строгий набор ритуалов: посмотреть «Белое солнце пустыни» перед вылетом, послушать «Траву у дома» в автобусе по пути на космодром, обойти ракету, не носить усы, не делать запуски по понедельникам и так далее.

В случае с полетом киноэкипажа корабля «Союз МС-19» на МКС (актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров) 5 октября даже самые упрямые атеисты и глубоко воцерковленные люди могли убедиться в том, что космические приметы — не пустой звук. Началось с того, что во время взлета командир экипажа Антон Шкаплеров произнес знаменитое гагаринское «Поехали!», в ответ на что Пересильд с Шипенко по кинопривычке прокричали: «Камера! Мотор! Начали!» Ну и начали.

Вылет и выход на орбиту прошли штатно, а вот во время пристыковки к модулю МКС начались проблемы. Первый канал показывал фрагменты переговоров корабля с Землей в прямом эфире. Попав в «серую зону», экипаж 10 минут не выходил на связь. В этот момент мама Клима, наблюдавшая за происходящим на Байконуре, чуть не потеряла сознание. В итоге после двух неудачных попыток автоматической стыковки Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление — лишь таким образом экипажу удалось пришвартоваться к МКС.

«Мама в скафандре красивая»

Все это время за ходом запуска корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур наблюдала целая сборная знаменитостей: друг Шипенко и звезда его фильма «Текст» Александр Петров, звезда того же фильма Кристина Асмус, министр культуры РФ Ольга Любимова, Иван Ургант, который со своей командой организовывал эфиры «Вечернего Урганта» из специальной студии на Байконуре, а еще Владимир Машков. Он, кстати, признался, что тоже снимется в «Вызове». Но попозже, когда киноэкипаж вернется на Землю.

Были и родственники. Мама Юлии Пересильд Ирина Владимировна заметно волновалась, но вида старалась не подавать. Спокойнее всех смотрелась старшая дочь актрисы, 12-летняя Аня.

— Мама в скафандре красивая, — сказала девочка. — Похожа на супергероя вселенной Marvel. Я горжусь! После пуска ракеты я плакала. Ну не может быть, не могу себе представить, что моя мама сейчас там, это что-то нереальное!

На фоне остальных на Байконуре выделялась жена Шипенко, актриса Софья Карпунина, родившая в США режиссеру сына (имя скрывают, мальчику год с небольшим) и дочь Каталину (7 лет). Девушка пришла в черном платке и темных очках, словно не на проводы, а на прощание. Кое-кого это покоробило — все понимали, насколько важна каждая деталь в отношениях человека и космоса. Но у Софьи как у матери были свои приметы.

— В момент запуска сын спал, так что, думаю, все хорошо, дети же чувствуют своих родителей, — рассуждала девушка. — Вчера мы с Климом увиделись лично, это было волнительно, и очень хотелось как-то обняться, поцеловаться, но было нельзя (экипаж был на обсервации во избежание попадания инфекции). Но сейчас у меня положительные эмоции, потому что все хорошо. Я уже свыклась с мыслью, он улетает, но потом прилетит.

Конечно, прилетит — возвращение космической киногруппы запланировано на 17 октября.

«Кажется, я сплю»

Впрочем, сначала предстоит сделать то, ради чего все и затевалось, — отснять важнейшие сцены фильма

о женщине-медике, вынужденной отправиться на МКС для оказания экстренной помощи одному из космонавтов. Ну а перед этим надо просто освоиться в новых для себя условиях. И, несмотря на нервотрепку со стыковкой, актрисе и режиссеру это удалось. Вскоре после прибытия на МКС переодетые Пересильд, Шипенко и Шкаплеров в новеньких костюмах вышли на связь с ЦУП.

— Новым для нас в полете было все, — призналась Юлия. — Каждые 10 секунд приносили нечто новое. Мне все еще кажется, что я сплю.

— Невозможно поверить, что это произошло, — поддержал коллегу Клим Шипенко. — Есть ощущение, что это сон. И все, что происходило, было для нас шоком. Во всех смыслах этого слова. Но приятным…

Кстати, несмотря на якобы шоковое состояние, Клим как истинный профи не упустил возможности запечатлеть с помощью планшета уникальные кадры, на которых Шкаплеров осуществляет ручную стыковку корабля с МКС, а Юлия Пересильд ассистирует командиру как заправский бортинженер.

Мэтью Макконахи и Энн Хэтэуэй им наверняка теперь отчаянно завидуют — заокеанские звезды также осуществляли стыковку в блокбастере «Интерстеллар», вот проходила она не на орбите, а на Земле в павильонах. И теперь Голливуд, за которым, как казалось, нам никогда не угнаться, сам вынужден ломать голову над тем, чем ответить на брошенный им «Вызов»…

Кстати

На МКС трио Шкаплеров — Пересильд — Шипенко встретились с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также членами миссий американской компании SpaceX Илона Маска Crew-2 и Crew Dragon.

На Землю Пересильд и Шипенко вернутся на корабле «Союз МС-18» вместе с Олегом Новицким, который находится на МКС с апреля. Что касается Шкаплерова и Дуброва, то они проведут на станции еще 174 дня.

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