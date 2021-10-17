Как муж Анастасии Макеевой, судившийся с бывшей женой из-за детей и алиментов, проиграл в итоге оба дела

Последние полгода на ток-шоу и в социальных сетях только и делали, что обсуждали Анастасию Макееву и ее мужа. Не самая звездная актриса (попробуйте с ходу назвать хотя бы три фильма с ее участием) умеет напомнить о себе - пусть даже не ролями, а семейными скандалами.

В данном случае на первый план вышла даже не сама Макеева, а ее новый — уже четвертый — муж, шумно судившийся с бывшей женой Светланой.

«Ее единственный талант — рожать»

39-летняя Макеева с супругом, 37-летним Романом Мальковым, на прошлой неделе побывала на Мальдивах. Незадолго до выезда за рубеж Роман погасил все долги по алиментам: остается только гадать, сделал он это ради детей или просто для того, чтобы без проблем пересечь границу.

Напомним, с бывшей женой Светланой Мальковой мужчина прожил шестнадцать лет, в браке родились четверо детей. Семья первые десять лет жила в Обнинске Калужской области, потом все вместе переехали в Словению. Светлана открыла школу рисования, а Роман — завод по производству легких стальных конструкций, также у него есть фирма по проектированию и монтажу зданий.

Весной прошлого года Мальков, осуществляя ремонтные работы в доме Анастасии Макеевой, влюбился в хозяйку, а та ответила взаимностью. Вскоре Мальков развелся и женился на Анастасии. Позже Роман переманил в Москву из Словении старшего сына, 16-летнего Андрея. Летом Мальков подал иск, касающийся порядка общения с тремя другими детьми.

Суд шел в Обнинске, где до сих пор прописаны Мальковы, интересы Светланы представляли адвокаты, сама она находилась в Словении. А вот Роман приезжал на процесс на «Мерседесе» Макеевой и довольно часто говорил о Светлане, в частности, заявил, что «у моей бывшей жены единственное качество — рожать» (видимо, речь о положительном качестве). Что касается сути иска, то мужчина потребовал, чтобы Светлана каждую неделю привозила детей из Словении в Обнинск на встречу с ним.

Мальковой пришлось собирать справки и документы, чтобы доказать: дети учатся, у них плотный график, и еженедельные поездки невозможны.

Судья рекомендовала получить письменное мнение от двух старших детей по поводу того, в каком порядке они хотят общаться с папой. В суд предоставили заключение психолога о том, что срывать несовершеннолетних с их привычного места жительства не рекомендуется. Когда все бумаги были представлены, Роман отозвал иск.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник прояснила нюансы:

«Семейный кодекс РФ защищает в первую очередь детей, и реализация прав родителями во вред детям не допускается. Ребенок — это не вещь, не почтовая посылка, которую можно туда-сюда отправлять. У ребенка есть режим, школа, дополнительные занятия. Нарушение интересов ребенка не примет ни один суд».

Зарплата — 65 тысяч рублей

Зачем же Роман, понимая, что не выиграет, все это затеял? Похоже, этим иском мужчина мстил бывшей за то, что она подробно рассказывала об их отношениях на различных ток-шоу. Ведь после ее выступлений на ТВ тысячи женщин в социальных сетях набросились на Макееву, обвиняя ее в том, что она разрушила семью.

Недоволен был Роман и размером алиментов, по поводу чего тоже судился со Светланой. Мальков хотел сумму снизить, поэтому алименты вообще не платил. На троих детей Роман должен был выплачивать 51 тысячу рублей в месяц.

В ходе процесса Мальков представлял справку о своем месячном доходе в размере 65 тысяч рублей, пытаясь таким образом показать, что после уплаты алиментов не сможет содержать старшего сына, который живет с ним. Однако сумму не снизили, и в итоге мужчине пришлось погасить задолженность по алиментам за период с февраля по сентябрь в полном объеме. Благодаря чему и стал законным вышеупомянутый вояж на Мальдивы.

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