Отдохнула ли природа на детях известных актеров

Как бы ни был талантлив ребенок, если его родители - известные люди, он обречен слышать за спиной скептичные комментарии - мол, папа-мама свое чадо пристроили, похлопотали.

Тут, конечно, многое зависит от репутации папы или мамы. Вот Ольге Бодровой повезло — к памяти ее отца, Сергея Бодрова-младшего, все относятся настолько трепетно, что и дочь приняли тепло (главный приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль в дебютной картине «Море волнуется раз»). А как складывается судьба других звездных детей, решивших пойти по стопам родителей?

Александр Панин (20 лет)

Старший сын скончавшегося в 50 лет Андрея Панина, звезды «Бригады», тоже не избежал актерской участи. Александр учится не в театральном вузе, однако гены есть гены (мама парня — актриса Наталья Рогожкина).

Он решил пройти кастинг и был утвержден в социальную драму под названием «Недетский дом», в которой сыграл вместе с Иваном Охлобыстиным. Саша изобразил воспитанника детдома, сироту, а Иван Иваныч — директора учреждения. Картину отсняли в прошлом году, но на большие экраны она пока еще не вышла.

София Ксенофонтова (10 лет)

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова похлопотала за дочь Софию — и теперь девочка работает на съемочной площадке сериала «Молодой человек». Ни одного кадра не снимают без Софии, она — важнейший элемент съемочного процесса.

В простонародье «хлопушка»: ассистирует режиссеру, отбивая сцены специальным нумератором, что нужно для систематизации съемочного материала (чтобы при монтаже режиссер мог потом найти нужный кадр по номеру). Нельзя сказать, что Елена выбила для дочки хлебное место, ведь зарплата «хлопушки», согласно сайтам трудоустройств, составляет порядка 30 — 40 тысяч рублей в месяц.

Винсент Синклер (10 лет)

Пока лысый папа бьет злодеев и носится на крутых тачках в бесконечной франшизе «Форсаж», единственный сын Вина Дизеля 10-летний Винсент Синклер уже начинает актерский путь. Конечно, в «Форсаже». Ну а куда деваться?

В недавно вышедшей девятой части саги мальчик сыграл главного героя Доминика Торетто (того самого, которого играет его папа) в детстве. Американская пресса выяснила, что парню назначили по-настоящему взрослый гонорар — по 1005 долларов (больше 70 тысяч рублей) за смену. Неплохо для начала.

Лили-Роуз Депп (22 года)

Несчастного Джонни Деппа в Голливуде затравили после скандального развода с Эмбер Херд — теперь никто не хочет снимать проблемного актера, но за папу готова отыграться его дочь Лили-Роуз — 22-летняя красавица, которую Деппу родила француженка Ванесса Паради.

На счету молодой актрисы уже больше 10 ролей в кино, а вскоре она впервые сыграет в сериале: это будет проект «Идол» для канала HBO, и ее партнером, кстати, станет популярнейший канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе).

История повествует о молодой поп-звезде, которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба в Лос-Анджелесе. Кого именно сыграет Депп в сериале, на данный момент не сообщается — вероятно, ту самую поп-звезду.

Арсений Робак (26 лет)

Этот парень в кино не новичок, ведь известный по сериалам «Домашний арест», «Эпидемия» и «Шторм» Александр Робак брал сына на съемки с детства. И в качестве актера он дебютировал в семь лет в некогда популярном теледетективе «Гражданин начальник».

Затем юноша играл вместе с отцом в сериале «Война семей». А вот в качестве продюсера выступит впервые: он приступил к работе над многосерийной лентой «Порт» для НТВ, которую будут снимать в живописных Балтийске и Калининграде.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.