Уютный диван, люстры в «золоте», королевский стол для обеда: как выглядит роскошная гостиная Пугачевой в Грязи

Примадонна уже давно обосновалась в замке шоумена Максима Галкина, оставив свою дачу в Малых Бережках.

В одном из интервью Кристина Орбакайте призналась, что ее отчим шоумен Максим Галкин сделал для Примадонны то, что до него не делал ни один мужчина в ее жизни. Он построил для Аллы Пугачевой дом, сделав ее в нем хозяйкой. Можно сказать впервые, певица живет там, куда ее привел муж.

При этом артистке не нужно было вникать в бытовые вопросы, беспокоиться о строительстве. Обо всем позаботился Максим Галкин. В их замке появились и дети — двойняшки Гарри и Лиза.

Позже сама Примадонна в беседе с Олегом Меньшиковым уточнила, что воспитывая Кристину, она не имела возможности раствориться в материнстве, в полной мере ощутить, что такое быть в семье. Только с появлением двойняшек певица смогла понять, что такое быть мамой по-настоящему. И за это она очень благодарна судьбе.

В замке шоумена Максима Галкина несколько этажей. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале отметил, что он специально построил такой большой дом. Так, когда к ним с Аллой приезжает Кристина Орбакайте со своей семьей, они могут выделить каждому отдельную спальню. И не надо всем ютиться в одной комнате. Этим летом, к примеру, у именитой бабушки гостила девятилетняя Клава. Она спала в отдельной спальне, совершенно не потеснив двойняшек Гарри и Лизу.

В Storeis микроблога шоумен Максим Галкин устроил мини-экскурсию по своему особняку в деревне Грязь. Муж Примадонны показал поклонникам просторную гостиную в своем доме, запечатлев изящную обстановку и по-королевски шикарные интерьеры.

Так, в гостиной у Аллы Пугачевой есть длинный обеденный стол. Именно тут по праздникам Примадонна собирает гостей. Дальше стоит уютный диванчик, еще один столик по меньше с обтянутыми бархатной тканью стульями. На потолке висят роскошные люстры в «золоте» с лампочками в виде свечей, особой эстетики гостиной придают панорамные окна с видом на осенний сад. Вся комната буквально озаряется светом и теплом в солнечную погоду. Здесь Примадонна любит коротать и пасмурные деньки в компании с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. В просторной гостиной всегда много света.

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