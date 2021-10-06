«Бьют сильно и мощно!»: Иосиф Пригожин – об отмене звездных концертов

На днях было объявлено, что в России из-за угрозы нового всплеска коронавируса отменены все массовые мероприятия. Меж тем в Сети уже запаниковали по поводу того, что страну ждут новые пандемийные запреты. Чуть позже в Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет об уже действующих ограничениях.

Так, в большинстве российских регионах запрещены мероприятия, рассчитанные на 1000 и больше человек, а в двух субъектах – до 3 000 зрителей. Все мероприятия должны проводиться только в соответствии с постановлением государственного санитарного врача.

Вроде бы своим опровержением Роспотребнадзор развеял все опасения россиян по поводу новых санкций в сфере культуры, но на самом деле всего лишь подсластил пилюлю. Коронавирусные ограничения уже давно ударили по этой отрасли, которая так до сих пор и не пришла в себя.

По словам продюсера Иосифа Пригожина, у его жены, певицы Валерии 8 октября должен был состояться концерт в Санкт-Петербурге, но из-за решения губернатора об ограничении проведения культурно-массовых мероприятий его перенесли на апрель. О сложившемся положении продюсер поговорил с Teleprogramma.pro

— Иосиф, как по вам ударили коронавирусные ограничения?

— Давайте сразу скажем, что мы говорим не о нас, а именно об отрасли, насколько такие решения бьют по всей сфере. Бьют сильно и мощно. Речь идет не только об артистах, но и о звукорежиссерах, сотрудниках концертных залов, инженерах, световиках, владельцах звукового и светового оборудования, декораторах, костюмерах. В отрасли работает огромное количество музыкантов и представителей обслуживающего персонала, потому что артист – это лицо, фронтмен. Это как директор предприятия. У любого артиста, которого мы называем директором, есть коллектив, который он содержит.

— Много ли концертов пришлось отменять вам с Валерией?

— Я сейчас не хочу хвастаться своей мудростью или какими-то предсказаниями, но я предполагал, что нас ожидает коллапс и заранее было спланировано очень мало кассовых концертов, которые, к сожалению, тоже были перенесены. И вот мне жалко зрителей Хельсинки, Таллина, которые должны были посетить концерты Валерии в мае позапрошлого года. Но, к сожалению, эти выступления до сих пор не отработаны, потому что Европа, в отличие от нас, живет по другим законам. Там нельзя проводить концерты даже с 50% посещаемостью.

Я сразу сказал Валерии: «Лера, что-то надвигается. Нам нельзя планировать много концертов, как мы это делали раньше, потому что могут пострадать зрители». В чем беда всей этой истории? В том, что организаторы концертов вложили много денег в рекламную кампанию, в покупку билетов на самолет, в аренду зала, в аппарат, свет, звук. И вполне естественно, что все эти деньги не могут вернуться.

Вот я сейчас как продюсер и друг провожу юбилейный концерт Игоря Николаева – народного артиста России в «Крокус Сити Холле». Ему еще в прошлом году исполнилось 60 лет. Мы переносили-переносили концерт, но все-таки решили провести его, чтобы уже не терять своих зрителей. Потому что там было продано около полутора – двух тысяч билетов. И эти люди терпеливо ждут своего героя, когда он все-таки сможет выйти к ним на сцену. Всех жалко: и артистов, и зрителей.

Иногда журналисты вырывают мои фразы из контекста. Мол, Пригожин жалуется на жизнь. Но у Пригожина все хорошо. А вот нехорошо в отрасли. А если так, то и на Пригожине, и на многих других это тоже отражается. Мы все часть одного большого механизма. И если что-то не работает, то и все остальное начинает блокироваться.

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