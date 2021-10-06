Как выглядят дорогие и необычные памятники артистам на Новодевичьем кладбище

Teleprogramma.pro рассказывает о монументах, на которые стоит обратить внимание, если вы совершаете экскурсию по некрополю.

На Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника знаменитому актеру Олегу Табакову. Он создан из хрусталя и зеленого мрамора, привезенного специально из Индии. Это событие приковало внимание не только к захоронению Олега Павловича, но и к памятникам других выдающихся личностей.

Teleprogramma.pro рассказывает о четырех ярких памятниках, мимо которых невозможно пройти, если вы совершаете экскурсию по этому некрополю.

Вячеслав Тихонов: «Вчера, сегодня и сейчас…»

Наверное, самым монументальным памятником Новодевичьего кладбища можно назвать памятник актеру Вячеславу Тихонову, изображенному в полный рост. Артист, стоящий в длинном плаще в образе Штирлица, словно вглядывается вдаль.

На заднем фоне можно увидеть барельеф, который был создан по мотивам картины Леонардо да Винчи «Поклонение Волхвов». На нем изображены Богоматерь с младенцем, а также 30 библейских персонажей. В какой-то момент у посетителей возникает впечатление, что Вячеслав Тихонов словно выходит из этой картины.

Памятник стоимостью пять миллионов рублей считается одним из самых дорогих на Новодевичьем кладбище. Его открытие состоялось в 2013 году, спустя четыре года после ухода актера из жизни.

Автором памятника является скульптор Алексей Благовестный. Он создавался в Италии, поскольку для воплощения такой грандиозной задумки в жизнь в России не нашлось мастеров должного уровня. Большую финансовую помощь в открытии монумента оказал актер Владимир Машков.

Сегодня памятник Вячеславу Тихонову – один из самых посещаемых на Новодевичьем кладбище. Возле него по-прежнему можно увидеть множество ваз с цветами. Рядом с актером стоит его фотография и стихи в рамочке – по всей видимости, от поклонницы, которая любила Вячеслава Тихонова много лет.

В этом поэтическом посвящении есть такие строчки: «Семь лет, как кровоточит рана, семь лет, как мечется душа… Семь лет мне не дает покоя та память сердца, что жива. И вот стоите в монолите… Но это будто не про вас. Все это время были рядом… Вчера, сегодня и сейчас».

Дмитрий Хворостовский: один из самых динамичных памятников

Одним из самых динамичных памятников можно назвать скульптуру, изображающую знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. По замыслу автора он словно идет куда-то вперед и не собирается останавливаться. Ведь и сам легендарный баритон жил в вечном движении.

Этот памятник создал Владимир Усов, который ранее работал над скульптурами генерал-полковника Александра Караогланова, конструктора космических кораблей Константина Бушуева и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина.

Монумент установлен на средства отца и матери Дмитрия – Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских. К слову, родители легенды оперной сцены отказались принимать любую помощь в создании памятника. Как писало издание «Дни.Ру», чтобы идея скульптора воплотилась в жизнь, они продали квартиру сына.

Как рассказал на открытии памятника в 2019 году (спустя два года после ухода певца, умершего от рака мозга) Александр Хворостовский, глядя на работу Владимира Усова, можно подумать, что сейчас Дмитрий предпримет какое-либо действие (например, выступит на сцене), настолько он получился живым.

Также отец Дмитрия Хворостовского признался, что в детстве его сын любил лепить из пластилина. И особенно он преуспел в создании коней. Александр Степанович даже подумывал отправить сына в Суриковское училище, но в итоге выбрал музыку. И не ошибся…

На открытии памятника также присутствовали вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс и их дети Нина и Александр.

Кстати, после ухода знаменитый оперный артист был кремирован. Одна часть его праха находится на кладбище в Москве, другая – в сквере института искусств в Красноярске.

Сегодня у столичного захоронения Дмитрия Хворостовского множество ваз с розами. Число желающих почтить память великого баритона по-прежнему не иссякает.

Юрий Никулин: уставший клоун и его верный пес Федя

В декабре этого года исполнится сто лет со дня рождения знаменитого актера, клоуна и директора цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Бронзовый памятник артисту на Новодевичьем кладбище, открытие которого состоялось в сентябре 2000 года), тоже можно назвать необычным. Его автор Александр Рукавишников изобразил ситуацию, когда уставший Юрий Никулин присел на бортик цирка, а рядом расположился пес с грустным взглядом.

Кстати, Рукавишников также является памятником Никулину на Цветном бульваре, по задумке которого он выходит из автомобиля, похожего на машину из фильма «Кавказская пленница».

Прототипом бронзовой собаки стал ризеншнауцер Федя – верный друг и товарищ Юрия Владимировича. Федор появился у актера при необычных обстоятельствах. Однажды Никулину позвонили из аэропорта Шереметьево и попросили забрать одну посылку. Артист поехал туда и с удивлением обнаружил, что кто-то подарил ему четырехмесячного щенка. Впоследствии пес стал ему самым верным другом и пережил хозяина на четыре года.

Возле памятника Юрия Никулина можно заметить много живых гвоздик. А вот некоторые цветы в плетеной корзинке чуть «подзавяли» и букет необходимо обновить. Впрочем, стоит надеяться, что к празднованию столетия со дня рождения легендарного артиста внимание к его личности будет повышенное. А значит, у захоронения снова появится много свежих цветов.

Евгений Евстигнеев: всегда с сигаретой

С памятником актеру Евгению Евстигнееву связана одна грустная история. В 1992 году артисту должны были делать операцию на сердце в Лондоне, куда он прилетел вместе с женой Ириной Цивиной. Но актер ушел из жизни, не дождавшись помощи докторов. Заплаченные деньги врачи вернули вдове.

Часть этих средств была потрачена на установку памятника. По замыслу скульптора Евстигнеев сидит на скамейке, словно держа в руках сигарету. При жизни актер много курил. Поэтому поклонники часто оставляют рядом с ним сигареты. (Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья!)

Кстати, этот памятник носит неофициальное название ручечник.

Внизу на переднем плане можно увидеть табличку с именем и годами жизни артиста, которая как бы слегка спадает с постамента. Одни буквы на ней выпуклые, а другие — вогнутые. В углу таблицы изображены веселая и грустная театральные маски.

В вазе рядом с Евстигнеевым кто-то оставил роскошный букет роз. А значит, народная тропинка к его памятнику точно не заросла.

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