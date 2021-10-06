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Как выглядят дорогие и необычные памятники артистам на Новодевичьем кладбище

Teleprogramma.pro рассказывает о монументах, на которые стоит обратить внимание, если вы совершаете экскурсию по некрополю.

Как выглядят дорогие и необычные памятники артистам на Новодевичьем кладбище
Памятник Вячеславу Тихонову. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника знаменитому актеру Олегу Табакову. Он создан из хрусталя и зеленого мрамора, привезенного специально из Индии. Это событие приковало внимание не только к захоронению Олега Павловича, но и к памятникам других выдающихся личностей.

Teleprogramma.pro рассказывает о четырех ярких памятниках, мимо которых невозможно пройти, если вы совершаете экскурсию по этому некрополю.

Вячеслав Тихонов: «Вчера, сегодня и сейчас…»

Наверное, самым монументальным памятником Новодевичьего кладбища можно назвать памятник актеру Вячеславу Тихонову, изображенному в полный рост. Артист, стоящий в длинном плаще в образе Штирлица, словно вглядывается вдаль.

На заднем фоне можно увидеть барельеф, который был создан по мотивам картины Леонардо да Винчи «Поклонение Волхвов». На нем изображены Богоматерь с младенцем, а также 30 библейских персонажей. В какой-то момент у посетителей возникает впечатление, что Вячеслав Тихонов словно выходит из этой картины.

Памятник стоимостью пять миллионов рублей считается одним из самых дорогих на Новодевичьем кладбище. Его открытие состоялось в 2013 году, спустя четыре года после ухода актера из жизни.

Памятник Вячеславу Тихонову. Фото:
Памятник Вячеславу Тихонову. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Автором памятника является скульптор Алексей Благовестный. Он создавался в Италии, поскольку для воплощения такой грандиозной задумки в жизнь в России не нашлось мастеров должного уровня. Большую финансовую помощь в открытии монумента оказал актер Владимир Машков.

Сегодня памятник Вячеславу Тихонову – один из самых посещаемых на Новодевичьем кладбище. Возле него по-прежнему можно увидеть множество ваз с цветами. Рядом с актером стоит его фотография и стихи в рамочке – по всей видимости, от поклонницы, которая любила Вячеслава Тихонова много лет.

В этом поэтическом посвящении есть такие строчки: «Семь лет, как кровоточит рана, семь лет, как мечется душа… Семь лет мне не дает покоя та память сердца, что жива. И вот стоите в монолите… Но это будто не про вас. Все это время были рядом… Вчера, сегодня и сейчас».

Дмитрий Хворостовский: один из самых динамичных памятников

Одним из самых динамичных памятников можно назвать скульптуру, изображающую знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. По замыслу автора он словно идет куда-то вперед и не собирается останавливаться. Ведь и сам легендарный баритон жил в вечном движении.

Этот памятник создал Владимир Усов, который ранее работал над скульптурами генерал-полковника Александра Караогланова, конструктора космических кораблей Константина Бушуева и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина.

Монумент установлен на средства отца и матери Дмитрия – Александра Степановича и Людмилы Петровны Хворостовских. К слову, родители легенды оперной сцены отказались принимать любую помощь в создании памятника. Как писало издание «Дни.Ру», чтобы идея скульптора воплотилась в жизнь, они продали квартиру сына.

Памятник Дмитрию Хворостовскому. Фото:
Памятник Дмитрию Хворостовскому. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Как рассказал на открытии памятника в 2019 году (спустя два года после ухода певца, умершего от рака мозга) Александр Хворостовский, глядя на работу Владимира Усова, можно подумать, что сейчас Дмитрий предпримет какое-либо действие (например, выступит на сцене), настолько он получился живым.

Также отец Дмитрия Хворостовского признался, что в детстве его сын любил лепить из пластилина. И особенно он преуспел в создании коней. Александр Степанович даже подумывал отправить сына в Суриковское училище, но в итоге выбрал музыку. И не ошибся…

На открытии памятника также присутствовали вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс и их дети Нина и Александр.

Кстати, после ухода знаменитый оперный артист был кремирован. Одна часть его праха находится на кладбище в Москве, другая – в сквере института искусств в Красноярске.

Сегодня у столичного захоронения Дмитрия Хворостовского множество ваз с розами. Число желающих почтить память великого баритона по-прежнему не иссякает.

Юрий Никулин: уставший клоун и его верный пес Федя

В декабре этого года исполнится сто лет со дня рождения знаменитого актера, клоуна и директора цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Бронзовый памятник артисту на Новодевичьем кладбище, открытие которого состоялось в сентябре 2000 года), тоже можно назвать необычным. Его автор Александр Рукавишников изобразил ситуацию, когда уставший Юрий Никулин присел на бортик цирка, а рядом расположился пес с грустным взглядом.

Кстати, Рукавишников также является памятником Никулину на Цветном бульваре, по задумке которого он выходит из автомобиля, похожего на машину из фильма «Кавказская пленница».

Памятник Юрию Никулину. Фото:
Памятник Юрию Никулину. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Прототипом бронзовой собаки стал ризеншнауцер Федя – верный друг и товарищ Юрия Владимировича. Федор появился у актера при необычных обстоятельствах. Однажды Никулину позвонили из аэропорта Шереметьево и попросили забрать одну посылку. Артист поехал туда и с удивлением обнаружил, что кто-то подарил ему четырехмесячного щенка. Впоследствии пес стал ему самым верным другом и пережил хозяина на четыре года.

Возле памятника Юрия Никулина можно заметить много живых гвоздик. А вот некоторые цветы в плетеной корзинке чуть «подзавяли» и букет необходимо обновить. Впрочем, стоит надеяться, что к празднованию столетия со дня рождения легендарного артиста внимание к его личности будет повышенное. А значит, у захоронения снова появится много свежих цветов.

Евгений Евстигнеев: всегда с сигаретой

С памятником актеру Евгению Евстигнееву связана одна грустная история. В 1992 году артисту должны были делать операцию на сердце в Лондоне, куда он прилетел вместе с женой Ириной Цивиной. Но актер ушел из жизни, не дождавшись помощи докторов. Заплаченные деньги врачи вернули вдове.

Памятник Евгению Евстигнееву. Фото:
Памятник Евгению Евстигнееву. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Часть этих средств была потрачена на установку памятника. По замыслу скульптора Евстигнеев сидит на скамейке, словно держа в руках сигарету. При жизни актер много курил. Поэтому поклонники часто оставляют рядом с ним сигареты. (Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья!) 

Кстати, этот памятник носит неофициальное название ручечник.

Внизу на переднем плане можно увидеть табличку с именем и годами жизни артиста, которая как бы слегка спадает с постамента.  Одни буквы на ней выпуклые, а другие — вогнутые. В углу таблицы изображены веселая и грустная театральные маски.

В вазе рядом с Евстигнеевым кто-то оставил роскошный букет роз. А значит, народная тропинка к его памятнику точно не заросла.

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Вячеслав ТихоновДмитрий ХворостовскийЕвгений ЕвстигнеевНоводевичье кладбищепамятникиЮрий Никулин