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Дочь Бодрова стала звездой после первой же роли

Как живет представительница одной из самых почитаемых кинодинастий.

Дочь Бодрова стала звездой после первой же роли
В фильме «Море волнуется раз» Ольге достался сложный, многоплановый образ. Фото: кадр из фильма

В актерском мире масса кланов: Табаковы, Михалковы, Ефремовы, Бондарчуки, Шукшины, Кончаловские и так далее. Особняком стоит только семья Бодровых. И Светлана Михайлова — вдова без вести пропавшего в Кармадонском ущелье актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, и его дочь Оля, и сын Саша, и его отец, режиссер Сергей Бодров-старший — все они всегда вне склок шоу-бизнеса и липких слухов.

Словно свою безупречную репутацию Сергей Бодров-младший перед уходом сумел оставить им. «Телепрограмма» представляет Ольгу Бодрову — дочь звезды фильмов «Брат» и «Брат-2», которая только-только делает первые шаги в киноиндустрии, а ее уже все любят.

Триумф как аванс

Недавний фестиваль «Кинотавр» поразил даже бывалых. Пять фильмов с Юрой Борисовым — и ноль призов. А вот Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего, с наскока получила статуэтку за лучшую женскую роль в поэтической притчевой драме Николая Хомерики «Море волнуется раз» (этот фильм скоро покажут в кинотеатрах). Кстати, и сама картина получила главный приз от жюри. Как так?

В этом году в жюри «Кинотавра» председательствовала Чулпан Хаматова. А ее судьба напрямую связана с Сергеем Бодровым-младшим. Именно он в свое время пригласил в программу «Взгляд», которую вел, молодую Чулпан, именно там ее и заметила художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Так начался большой путь народной артистки России.

Не делая поспешных выводов, будем считать высокую оценку работы Ольги Бодровой авансом. В вызывающе трепетной картине «Море волнуется раз» она сыграла девушку Сашу, которая живет с парнем Колей (Валерий Степанов) в чрезвычайно красивых местах у моря, и жизнь их чиста и полна любви. Через некоторое время молодая пара встречает взрослую пару (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), очень похожую на… выросших Сашу и Колю.

В фильме Ольга отыгрывает и ругань, и ночные кошмары, и откровенные сцены, и еще много чего. Для дебюта очень даже серьезно. Еще одним мостиком к папе стали костюмы главных героев — их предоставила художник по костюмам Надежда Васильева — вдова Алексея Балабанова, режиссера «Брата» и «Брата-2».

По стопам отца и Деревянко

Отец будущей актрисы погиб, когда ей было всего 4 года. Фото: соцсети
Отец будущей актрисы погиб, когда ей было всего 4 года. Фото: соцсети

Ольга Бодрова пристрастилась к театральной студии только в старшей школе.

— Это было классе в десятом, — вспоминает Бодрова, — я почувствовала, что меня туда потянуло. Это не мечта с детства. Мама меня спросила: «А ты не хочешь стать актрисой?» Я ответила: «Нет. Зачем?» А потом поняла, что все-таки хочу этим заниматься.

После школы Ольга поступила на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, а потом в ГИТИС. В 2020 году она окончила вуз, мастерскую Леонида Хейфеца (среди его воспитанников — Павел Деревянко, Александр Паль, Александр Петров и др.), причем факультет режиссуры. Театральный дебют состоялся в «Мастерской Петра Фоменко», когда вышел спектакль «Доктор Живаго».

Режиссер Евгений Каменькович пригласил 22-летнюю Ольгу на роль Лары Гишар, почувствовав в ней «ощущение тревоги, которая должна присутствовать в гимназистке Пастернака». Бодровская Лара получилась борзым подростком, хотя в литературном источнике — взрослая барышня.

Параллельно со съемками у Хомерики актриса работала у Данилы Козловского в фильме «Карамора», посвященном альтернативной исторической России начала XX века. Так что вскоре мы можем увидеть еще одну работу Ольги.

Педагог обозвал проституткой

Уже в дебютной картине дочь Бодрова не постеснялась обнажиться на камеру. «Я знала про эротические сцены, читала сценарий. Это моя профессия, надо подходить к этому спокойно. Понятно, что по-человечески все это очень сложно. Но если Николай оставил эти эпизоды, значит, они необходимы», — говорит актриса.

Профессией Ольга и правда научилась владеть, ведь грозный Хейфец, по признаниям воспитанников, с ходу выбивает дурь и даже намеки на звездную пыль из голов будущих актеров и актрис. Иногда прибегая и к шоковой терапии.

— Оля пришла на экзамен, такая вся правильная, ангелочек, начала что-то ровно читать, — вспоминал актер Валентин Садики. — И вдруг Леонид Ефимович Хейфец сказал ей одно слово: «Проститутка!» И дальше… Оля сразу поменялась изнутри, показала темперамент. На первый взгляд можно было подумать, что у Оли амплуа лирической героини, но Леонид Ефимович мгновенно хлесткой репликой выбил ее из колеи и раскрыл ее потенциальные данные.

Любящий муж и отказ от публичности

В августе 2020-го актриса вышла замуж за Сергея Быстрова. Ей было 22. Избраннику — 30, он тоже актер. Служит в Театре имени Маяковского и в «Самом добром театре». Предложение Быстров сделал прямо на сцене. Отмечали не очень пышно, но со вкусом: на теплоходе по Москве-реке, были только родные и ближайшие друзья.

— Любовь — это очень сложный процесс, который люди пытаются познать всю свою жизнь, — считает Бодрова. — Конечно, в этом чувстве есть и терпение, и смирение, и страсть, и радость, и боль — все вместе. Но, мне кажется, это единственное, ради чего мы живем. Это сложно описать словами.

Менять фамилию после замужества Ольга не стала. По очевидным наверняка и для мужа причинам.

— Мама дает главные советы, как пережить трудности, при этом я часто вспоминаю об отце, — признавалась еще до похода в загс девушка. — И я не поменяла бы фамилию после замужества.

Так и поступила.

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