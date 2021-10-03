Люстры в «золоте» со свечами, панорамные окна: Вайкуле с Газмановым побывали в роскошной гостиной Пугачевой в Грязи

Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой Примадонна давно обосновалась в замке.

В одном из интервью дочка Аллы Пугачевой — Кристина Орбакайте — говорила о том, что только шоумен Максим Галкин сделал для ее мамы невозможное. Он перевез ее в свой собственный дом, поступив, как настоящий мужчина. До этого Примадонна большую часть времени проводила в Малых Бережках. Под Истрой у певицы есть своя дача. Как говорит Орбакайте, этот дом их родовое гнездо. Тут росли Никита и Дени. Свою дачу, переехав к мужу, Алла Борисовна доверила старшему внуку. Никита Пресняков часто отдыхает в Малых Бережках с женой Аленой Красновой.

На днях в своем особняке в подмосковной деревне Грязь Примадонна с мужем шоуменом Максимом Галкиным устроила званый прием, пригласив на ужин именитых гостей. Латвийская подруга Аллы Борисовны — 67-летняя Лайма Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым и четой Газмановых побывала в роскошной гостиной певицы. Многие поклонники по-достоинству оценили элегантные интерьеры в доме Примадонны.

На обстановку в замке Максим Галкин своих денег явно не пожалел. Тут и люстры в «золоте» со свечами, причем в гостиной их несколько — и с освещением в доме все в полном порядке, стены комнаты — из цельного дерева, на полу роскошный ламинат, четыре панорамных окна — гости могли полюбоваться ухоженным осенним садом.

Тут же обеденный стол с уютными по-царски мягкими креслами. Алла Пугачева любит принимать дома гостей. К ней часто захаживают звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, Александр Ревва с женой Анжеликой, украинская поп-дива Светлана Лобода, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, чета Юдашкиных и Александр Буйнов.

Дети Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина всегда с восторгом встречают гостей. Так, восьмилетние двойняшки сдружились с дочкой Игоря Николаева — Вероникой и неплохо ладят с наследницей Лободы — Евангелиной.

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