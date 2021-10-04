Как принцесса Беатрис нашла свое счастье

На днях стало известно имя, которое дала своей дочери внучка британской королевы Елизаветы II — принцесса Беатрис. Оказалось, что старшая дочь принца Эндрю назвала своего ребенка Сиенна Элизабет. Девочка появилась на свет 18 сентября в лондонской больнице Челси.

Муж Беатрис — итальянский бизнесмен, дизайнер и аристократ Эдоардо Мапелли Моцци. А сама принцесса сейчас десятая в очереди на британский престол. Что интересного произошло в жизни принцессы и кем она работала в лондонском универмаге — смотрите в нашем видео.

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