«Я не верю во все истории Прохора»: Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о смерти канадской миллионерши

Прохор Шаляпин совсем недавно женившийся на канадской миллионерше, теперь вдовец. Печальная новость пришла поздно вечером 30 сентября 2021 года. Татьяна Клаудия Дэвис умерла от коронавируса, так и не успев пожить в браке и насладиться отношениями.

Коллеги высказывают артисту слова поддержки. Друзья отмечают, что Прохор подавлен и не знает, как жить дальше. Ему не разрешат даже попрощаться с любимой, так как она будет кремирована сразу после выдачи тела.

Виталина Цымблюк-Романовская, которая долгое время была влюблена в Прохора, наоборот, очень скептически отнеслась к данной истории.

«Я не интересуюсь и не знаю что у него произошло. Извините, я просто не верю во все истории Прохора…», — говорит пианистка Teleprogramma.pro.

На вопрос, во что именно не верит экс-возлюбленная музыканта, она эмоционально ответила, что не верит ни во что, что касается Прохора. Пианистка намекнула, что с этим человеком в ее жизнь пришло много лжи и обмана и теперь всю информацию о нем она делит надвое.

«Не могу это комментировать. На связь я с ним не выходила. Ну какая помощь ему может быть нужна? Я понимаю, что всем это интересно, но я не верб в эту историю. Давайте не будем. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь. Мне нечего сказать», — заключила Виталина.

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