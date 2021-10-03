Почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем

Эта султанша вошла в историю османской империи, как одна из самых влиятельных женщин.

О истории султана Сулеймана Великолепного и его любимой хасеки Хюррем султан миллионы людей по всему миру узнали благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Главные роли в проекте исполнили Халит Эргенч и Мерьем Узерли.

За тем, как девушка-рабыня славянского происхождения становится влиятельной госпожой с замиранием сердца следили все поклонники ленты. Интриги в гареме, роскошные свадьбы персонажей, архитектура, военные походы, и конечно же, любовь — все это завораживало и пленило фанатов «Великолепного века». А о привязанности султана Сулеймана к Хюррем султан и вовсе ходили легенды.

Но почему потомки падишаха не называли своих дочерей в честь Хюррем? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Своих шехзаде правящие султаны по обыкновению называли в честь великих предков-завоевателей. Такие имена, как: Мехмед, Баязид, Селим, Сулейман, Осман, Мурад — были наиболее распространенными. Вот только дочерей-султанш именем Хюррем падишахи старались не называть. Почему?

Сулейман не зря выбрал для любимой хасеки такое необычное и звучное имя — оно переводится, как Улыбку и радость дарящая. Мы уже писали о значении имен фавориток в гареме. К примеру, еще одну хасеки падишаха звали Махидевран султан — Весенняя роза.

Примечательно, что родные сыновья Хюррем своих дочерей в честь любимой матушки называть не стали. Также поступили и ее внуки, правнуки и праправнуки. Поклонники сериала полагают, что потомки властной султанши невзлюбили ее за то, что та добилась казни старшего сына султана Сулеймана — шехзаде Мустафы. Однако прямых доказательств этому нет.

Однако на самом деле причина, почему имя Хюррем не стало популярным в османской империи кроется в том, что потомки султанши опасались того, что их дочери повторят печальную судьбу любимой хасеки султана Сулеймана. По истории известно, какое горе выпало на долю красавицы-славянки, покорившей сердце повелителя.

Все ее сыновья уходили из жизни один за другим. Скончались шехзаде Мехмед и шехзаде Джихангир. А шехзаде Баязид и вовсе был казнен. Из четверых сильных и крепких шехзаде остался только один — шехзаде Селим. Он и взошел на престол после смерти султана Сулеймана. В народе сына Хюррем султан прозвали Селим II Пьяница.

Итак, потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей в честь Хюррем султан не из-за неприязни к ней, а потому что опасались, что их дети повторят сложную судьбу великой Валиде.

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