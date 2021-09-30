Как выглядит могила Владимира Меньшова спустя три месяца после его смерти

На Новодевичьем кладбище открыли памятник знаменитому актеру, худруку МХТ им. Чехова Олегу Табакову. Он выполнен из зеленого мрамора, который заказывался специально из Индии, и хрусталя. Олег Павлович окружен такими же легендарными личностями, как и он сам.

Неподалеку находятся захоронения Владимира Зельдина, Георгия Данелии, Галины Волчек, Михаила Жванецкого и Владимира Меньшова, который ушел из жизни совсем недавно – 5 июля.

На могиле Владимира Валентиновича по-прежнему много цветов: красные и белые розы, гвоздики, астры. Какие-то из них стоят в вазах, другие были оставлены на земле поклонниками актера и режиссера. Захоронение выглядит очень ухоженным.

Пока здесь нет оградок и памятников, поскольку прошло еще не так времени со дня ухода Владимира Меньшова из-за последствий коронавируса. Неподалеку можно увидеть крест и портрет Василия Ланового, которого также не пощадила пандемия. Прославленный актер ушел из жизни 28 января этого года.

Меж тем на днях Юлия Меньшова опубликовала пост, благодаря которому можно понять, что она очень скучает по отцу. В нем она вспоминает беззаботное детство: как играла в казаки-разбойники, залезала вместе с другими ребятами в подвалы и на чердаки, бежала смотреть мультики по телевизору.

Затем актриса рассуждает о взрослой жизни, о том, как особую остроту периода зрелости придавало захватывающее дух чувство «беззаконности» происходящего. Но иногда казалось, что в любой момент возможность быть взрослой и самостоятельной исчезнет.

«Внезапно появляющееся в области солнечного сплетения опасение — как будто посреди вечеринки кто-то мог бы прийти и неожиданно сказать мне: «Тааак, а ты-то что тут делаешь?» – пишет Юлия Меньшова в своем Инстаграме. – «Ну-ка, быстро марш в свою комнату, и спать!» Этот секундный страх замирал и растворялся счастливым пониманием: нет-нет, больше никто не придет, и никто так мне не скажет! Потому что все уже, уже все — теперь я сама могу принимать решения. А потом однажды этот страх исчез. Бесследно и навсегда. Я привыкла быть взрослой. Вернее, я просто ею стала. По-настоящему»

Говорят, что человек становится по-настоящему взрослым, когда теряет родителей…

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