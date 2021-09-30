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Как выглядит могила Владимира Меньшова спустя три месяца после его смерти

Могила знаменитого актера и режиссера окружена многочисленными цветами.

Как выглядит могила Владимира Меньшова спустя три месяца после его смерти
Захоронение Владимира Меньшова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На Новодевичьем кладбище открыли памятник знаменитому актеру, худруку МХТ им. Чехова Олегу Табакову. Он выполнен из зеленого мрамора, который заказывался специально из Индии, и хрусталя. Олег Павлович окружен такими же легендарными личностями, как и он сам.

Неподалеку находятся захоронения Владимира Зельдина, Георгия Данелии, Галины Волчек, Михаила Жванецкого и Владимира Меньшова, который ушел из жизни совсем недавно – 5 июля.

На могиле Владимира Валентиновича по-прежнему много цветов: красные и белые розы, гвоздики, астры. Какие-то из них стоят в вазах, другие были оставлены на земле поклонниками актера и режиссера. Захоронение выглядит очень ухоженным.

Пока здесь нет оградок и памятников, поскольку прошло еще не так времени со дня ухода Владимира Меньшова из-за последствий коронавируса. Неподалеку можно увидеть крест и портрет Василия Ланового, которого также не пощадила пандемия. Прославленный актер ушел из жизни 28 января этого года.

Владимир Меньшов. Фото:
Владимир Меньшов. Фото: Иван Макеев/ КП

Меж тем на днях Юлия Меньшова опубликовала пост, благодаря которому можно понять, что она очень скучает по отцу. В нем она вспоминает беззаботное детство: как играла в казаки-разбойники, залезала вместе с другими ребятами в подвалы и на чердаки, бежала смотреть мультики по телевизору.

Затем актриса рассуждает о взрослой жизни, о том, как особую остроту периода зрелости придавало захватывающее дух чувство «беззаконности» происходящего. Но иногда казалось, что в любой момент возможность быть взрослой и самостоятельной исчезнет.

«Внезапно появляющееся в области солнечного сплетения опасение — как будто посреди вечеринки кто-то мог бы прийти и неожиданно сказать мне: «Тааак, а ты-то что тут делаешь?» – пишет Юлия Меньшова в своем Инстаграме. – «Ну-ка, быстро марш в свою комнату, и спать!»

Этот секундный страх замирал и растворялся счастливым пониманием: нет-нет, больше никто не придет, и никто так мне не скажет! Потому что все уже, уже все — теперь я сама могу принимать решения.

А потом однажды этот страх исчез. Бесследно и навсегда. Я привыкла быть взрослой. Вернее, я просто ею стала. По-настоящему»

Захоронение Владимира Меньшова. Фото:
Захоронение Владимира Меньшова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Говорят, что человек становится по-настоящему взрослым, когда теряет родителей…

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