Ненужные дети: кто из российских звезд отказался от родного ребенка

Популярность - это не только путь к большим деньгам и всенародной любви, но и ловушка.

Каждый свой шаг знаменитости должны обдумывать, потому что постоянно находятся под надзором общественности. Не в силах удержать концентрацию, иногда звезды дают слабину. А когда вдруг выясняется, что у них на другом краю страны растет сын или дочь, они искренне удивляются и отпираются до последнего.

Станислав Говорухин

Прославленный советский режиссер тоже имел внебрачных детей. После смерти 82-летнего Говорухина стало известно, что на часть наследства претендует Давид, его внебрачный сын. С 2002 по 2004 год у режиссера был роман с актрисой Анастасией Мартцинковской, закрутившийся на съемках фильма «Благословите женщину».

Узнав о беременности девушки, Станислав Сергеевич пресек отношения, поскольку был женат. А у Анастасии родился сын Давид (на фото). В роддоме ребенка уронили — у него деформировался череп, развилась эпилепсия с ДЦП. Ребенка режиссер так и не признал.

Наташа Королева

В середине сентября публику ошарашила программа Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» — там Наташа Королева призналась, что подарила своему другу-гею… замороженную яйцеклетку. Мол, парень дико хотел детей, а Наташа как раз замораживала яйцеклетки на всякий случай.

Взрослый сын певицы Архип и ее муж Сергей Глушко искренне изображали шок в студии НТВ. Наташа поплакала. Оправдавшись тем, что другу без ребенка было очень плохо, к тому же он подарил ей биткоинов на 175 млн руб.

В качестве доказательства Королева предъявила Кудрявцевой свое фото, где она на пляже держит малыша. Правда, позже появились веские подозрения, что Наташа вовсю фантазирует, а на фото она с дочкой подруги, косметолога Александры Петрич из Майами.

Фото с того же пляжа Наташа публиковала в прошлом году — по мелким деталям нетрудно вычислить обман. Зачем она это делает? Ради популярности — как сейчас говорят, хайпа. Заработки падают, а жить как-то надо.

Александр Семчев

Прославленный в рекламе («Где был? Пиво пил») актер МХТ им. Чехова Александр Семчев как-то признался, что за деньги прикинулся в телешоу, что крутил роман с девушкой сына Кирилла (он на фото) Анной. Но один раз в эфире артисту было не до шуток. В программе «Пусть говорят» в честь своего 45-летия Семчев рассказал про внебрачного сына.

— У меня есть еще один мальчик, рожденный раньше, — сказал он. — Грустная это история. Случилось все очень давно. И если я удовлетворил ваше любопытство, то хотел бы закрыть эту тему.

Оказалось, что 23-летний Павел Можинов, внебрачный сын Семчева,тоже в студии. Но актер вместо встречи с родным ребенком просто сбежал.

— Я не ожидал такого поворота, — признался молодой человек. — Со своими детьми я так никогда не поступлю.

С матерью парня, Татьяной из Брянска, актер познакомился в Вышнем Волочке. И даже платил алименты, узнав про Павла. Но знаться с ним все равно не желает.

Спартак Мишулин

Тимур Еремеев — всем известный ведущий программы «На самом деле» Первого канала. В 2017 году заявил, что он — внебрачный сын знаменитого советского актера Спартака Мишулина, который при жизни поддерживал отношения с ним и его матерью, но официально ребенка не признал. Внешнее сходство налицо. На наследство Тимур не напрашивался.

Но близкие Мишулина подали на него в суд. Тимур пошел в атаку — пошел в ток-шоу «Пусть говорят», сделал тест ДНК, подтвердивший родство с актером. Тут все и ахнули. Воссоединения с семьей (Мишулин скончался в 2005 году, у него осталась дочь Карина) не случилось. Встреча с сестрой прошла странно.

— Мы с ней вышли из ресторана на улицу, обнялись, — вспомнил он. — А в это время муж Карины воровал палочки для суши, которыми я ел, чтобы отправить их через Швецию в США и тайно сделать еще один ДНК-тест. Ну и как к этому относиться?!

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