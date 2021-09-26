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«Единственная правнучка Хюррем, которая так на нее похожа»: по следам Вильдан Атасевер, сыгравшей Хюмашах султан

В турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» актриса сыграла роль дочери Сафие султан и Мехмеда III.

«Единственная правнучка Хюррем, которая так на нее похожа»: по следам Вильдан Атасевер, сыгравшей Хюмашах султан
Мерьем Узерли и Вильдан Атасевер. Фото: кадр из сериала "Великолепный век", "Великолепный век. Империя Кесем"

Продюсеры не ошиблись, выбрав на роль Хюмашах султан актрису, которая как две капли воды внешне была похожа на свою именитую экранную прабабушку Хюррем султан. Этот персонаж достался рыжеволосой красавице Вильдан Атасевер. Именно она сыграла правнучку султана Сулеймана. Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro, еще одну правнучку Хюррем султан в сериале представила Гюльджан Арслан. Но она больше напоминала Махидевран султан, хотя ее персонаж являлся потомком древа, идущего от султана Селима II Пьяницы и Нурбану султан. А значит к Махидевран Фахрийе султан не имела никакого отношения.

Именно Хюмашах султан, будучи дочерью Сафие султан и Мехмеда III, была похожа на Хюррем султан. Сценаристы специально наделили этот персонаж такими же внешними параметрами — рыжие волосы, светлый оттенок глаз, даже наряды Хюмашах перекликались с теми платьями, которые носила ее прабабушка, особенно там, где речь заходила о цвете — зеленый, желтый, алый и фиолетовый.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Вильдан Атасевер
Вильдан Атасевер в роли Хюмашах султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

А как Вильдан Атасевер выглядит в обычной жизни? Все подробности в нашем материале. Героиня актрисы сумела полюбиться зрителю не только благодаря своей яркой внешности и схожести с Хюррем султан, но и за сильный волевой характер, а также преданность османской династии.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Вильдан Атасевер
Вильдан Атасевер перекрасилась в блондинку. Фото: Instagram.com/vildanatasever

После съемок в «Империи Кесем» Вильдан Атасевер перекрасилась в более светлый оттенок, став блондинкой. Красавица-турчанка летом отпраздновала день рождения. В июле ей исполнилось 40 лет. Девушка родила в Бурсе в большой семье. Она была пятым ребенком. Сниматься в кино Вильдан стала с 2001 года. Однако большую популярность ей принесла роль Хюмашах султан. Актриса правдоподобно сыграла правнучку Хюррем султан с ярким волевым и властным характером. Таким же, как и у ее прабабушки.

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Вильдан Атасевер
Вильдан Атасевер без макияжа выглядит моложе и привлекательнее. Фото: Instagram.com/vildanatasever

«Единственная правнучка Хюррем султан, которая так на нее похожа», «Всем султаншам султанша», «Прекрасная Хюмашах султан», «Такой нежный образ», «Изумрудный оттенок ей к лицу, просто королевский шик», «Рыжеволосая правнучка Хюррем султан», «Не хватает только Бульбуль аги», «Шикарная султанша», «Очаровательная, пленительная красотка», «Королевская стать и грация», «Скучаем по нашей султанше», — пишут фолловеры.

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