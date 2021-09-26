«Единственная правнучка Хюррем, которая так на нее похожа»: по следам Вильдан Атасевер, сыгравшей Хюмашах султан

Продюсеры не ошиблись, выбрав на роль Хюмашах султан актрису, которая как две капли воды внешне была похожа на свою именитую экранную прабабушку Хюррем султан. Этот персонаж достался рыжеволосой красавице Вильдан Атасевер. Именно она сыграла правнучку султана Сулеймана. Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro, еще одну правнучку Хюррем султан в сериале представила Гюльджан Арслан. Но она больше напоминала Махидевран султан, хотя ее персонаж являлся потомком древа, идущего от султана Селима II Пьяницы и Нурбану султан. А значит к Махидевран Фахрийе султан не имела никакого отношения.

Именно Хюмашах султан, будучи дочерью Сафие султан и Мехмеда III, была похожа на Хюррем султан. Сценаристы специально наделили этот персонаж такими же внешними параметрами — рыжие волосы, светлый оттенок глаз, даже наряды Хюмашах перекликались с теми платьями, которые носила ее прабабушка, особенно там, где речь заходила о цвете — зеленый, желтый, алый и фиолетовый.

А как Вильдан Атасевер выглядит в обычной жизни? Все подробности в нашем материале. Героиня актрисы сумела полюбиться зрителю не только благодаря своей яркой внешности и схожести с Хюррем султан, но и за сильный волевой характер, а также преданность османской династии.

После съемок в «Империи Кесем» Вильдан Атасевер перекрасилась в более светлый оттенок, став блондинкой. Красавица-турчанка летом отпраздновала день рождения. В июле ей исполнилось 40 лет. Девушка родила в Бурсе в большой семье. Она была пятым ребенком. Сниматься в кино Вильдан стала с 2001 года. Однако большую популярность ей принесла роль Хюмашах султан. Актриса правдоподобно сыграла правнучку Хюррем султан с ярким волевым и властным характером. Таким же, как и у ее прабабушки.

«Единственная правнучка Хюррем султан, которая так на нее похожа», «Всем султаншам султанша», «Прекрасная Хюмашах султан», «Такой нежный образ», «Изумрудный оттенок ей к лицу, просто королевский шик», «Рыжеволосая правнучка Хюррем султан», «Не хватает только Бульбуль аги», «Шикарная султанша», «Очаровательная, пленительная красотка», «Королевская стать и грация», «Скучаем по нашей султанше», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.