За одного Киркорова семь Родригезов дают: сколько звезды берут денег за новогодние корпоративы

Декабрь артистов весь год кормит. Вернее, так было до пандемии, когда за один вечер звезды успевали выступить на нескольких предновогодних вечеринках. Второй год подряд многие крупные компании отказываются от массовых гуляний со звездами — экономия. Но некоторые бизнесмены все же планируют устроить мероприятия для друзей и топ-сотрудников. Вечеринки пройдут в закрытом режиме. Новая волна коронавируса еще может перечеркнуть эти планы, но бронь артистов уже началась. Мы узнали цены на выступления самых востребованных артистов в праздничном декабре.

₽Р–1 – 1,5 млн

Рэпер Джиган хоть пять раз споет хит «На чиле» за миллион. Недорого для богачей с тугими кошельками обойдутся музыканты с накопленной за годы популярностью — Владимир Кузьмин, Наташа Королева, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Стас Пьеха.

₽Р–3 — 4 млн

В этой ценовой категории кучкуются Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов. Из Германии может прилететь сам Юра Шатунов. За эту цену можно подобрать и коллективы, у которых в арсенале достаточно хитов: «Руки Вверх!», «Иванушки International», Artik & Asti, «Звери».₽Р–1,5 — 2,5 млн

Р–4-5 млн

Столько попросят мэтры, которые до сих пор в отличной форме: Михаил Шуфутинский, Лолита, Владимир Пресняков. Из молодых артистов — Клава Кока, Джонни, Зиверт, Ольга Бузова.

₽Р–5 — 6 млн

Главный бунтарь нашего шоу-бизнеса Моргенштерн берет за обычный концерт 5 млн. Цена может подрасти на миллион, если предстоит дальняя дорога или Алишера пригласят выступать после 20 декабря. Стоимость заказника не для всех одинакова — иногда артисты могут делать скидки. Дешевле выходит выступление у постоянных заказчиков. В этой же ценовой категории работают Полина Гагарина, модный любимчик средней возрастной категории Баста. Из ветеранов сцены — Стас Михайлов, София Ротару, Валерий Леонтьев.

₽Р–7 — 8 млн

Стоимость выступления артистов начинает расти со второй половины декабря. Однако ценник теперь никто не ломит. Среди самых высокооплачиваемых артистов — исполнитель главной застольной песни «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс. Из певиц самая дорогая Светлана Лобода. Такую же цену держит старожил шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Из групп за такие бешеные деньги споют «Би-2», «Мумий Тролль». Выступление непосредственно в новогоднюю ночь выйдет еще дороже — плюс 25% к привычной декабрьской цене.

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