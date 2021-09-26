Стала Валиде после Нурбану и Хюррем: по следам Хюльи Авшар, сыгравшей Сафие султан

В турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» актриса предстала в образе султанши, подарившей султану Сулейману и Хюррем султан праправнуков.

Хюлья Авшар сыграла в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» роль Сафие султан. Именно к ней перешел статус Валиде после того, как скончалась Нурбану султан. А их предшественницей была сама хасеки Хюррем султан. Ее внук Мурад, который в будущем занял османский трон, влюбился в красавицу-фаворитку Сафие. Когда шехзаде (сын султана Селима II Пьяницы, — Прим. ред.) взошел на престол, подарившая ему наследников хатун, получила неограниченную власть в гареме. Став Валиде султан, Сафие проявила свой властный характер. Все эти моменты были показаны в сериале «Империя Кесем».

На роль возлюбленной султана Мурада продюсеры выбрали одну из самых красивых и привлекательных турецких актрис. Сафие султан сыграла 57-летняя Хюлья Авшар. Сайт Teleprogramma.pro узнал, как эта яркая актриса выглядит в обычной жизни. Все подробности у нас в материале.

По сценарию Сафие султан пыталась сместить с трона собственного внука султана Ахмеда. Падишах, взошедший на престол после смерти своего отца Мехмеда III, перестал повиноваться воле своей властной бабушки. Повелитель обзавелся собственным гаремом и наложницами, одна из которых, Кесем султан и вовсе открыто враждовала с Сафие султан.

В обычной жизни Хюлья Авшар выглядит также роскошно, как и ее экранный персонаж Сафие султан. Правда, в платьях из дорогих тканей она появляется разве что на ковровых дорожках. Повседневные образы актрисы далеки от тех, что мы видели в сериале «Империя Кесем». При этом, Хюлья выглядит весьма и весьма молодо. Сложно поверить, что актрисе исполнилось 57 лет. Ей не дашь и больше 45-ти.

«Наша любимая Сафие султан», «Ну какая же она красотка», «Фигурка отменная», «Стала Валиде после Нурбану и Хюррем султан», «Всем султаншам даст фору», «Идеальная красота! Богиня», «Какая грация, элегантность, выглядит на все сто», «Королевский, нет султанский шик!!», «Сафие самая красивая султанша из всех Валиде», «Пленительная красотка», «Богиня!» — пишут фолловеры.

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