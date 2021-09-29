«Пугачева передала 20 котлет»: директор Моисеева рассказал о реальных взаимоотношениях певца с Примадонной

Также в беседе с Teleprogramma.pro Сергей Горох поведал о самочувствии артиста и призвал не верить сплетням об ухудшении его здоровья.

Время от времени в СМИ появляются новости о тяжелом состоянии Бориса Моисеева. Вот и на этот раз журналисты написали, что за певцом ухаживает только нянечка и никто больше. Об этом представителям издания рассказала соседка артиста. По словам женщины, певец практически обездвижен и с трудом говорит.

Все слухи о состоянии Бориса Моисеева развеял его директор Сергей Горох. Он признался, что его возмущают фейковые новости об исполнителе, которые то и дело появляются в прессе. По словам директора, артист очень расстраивается, когда видит очередные байки о своей смерти или ухудшении состояния.

«Какая соседка? Какая нянечка? Что за бред? Я даже комментировать ничего не хочу, потому что не вижу смысла в своих комментариях. Их все-равно никто не слышит. Я призываю вас не верить никаким сплетням», — отметил Сергей Горох в разговоре с Teleprogramma.pro. — Бориса через день посещает горничная, которая готовит ему еду: стирает, убирает. Раз в неделю к нему ходит медсестра, смотрит за тем, чтобы он пил таблетки, измеряет давление, уровень сахара в крови. Боря ведет нормальный образ жизни человека, перенесшего ту болезнь, которую он перенес (инсульт – прим. ред.). Поэтому никаких опасений за его здоровье нет».

— Вы ведь тоже навещаете Бориса Михайловича…

— Я выстроил свой график так, что вижу Бориса каждый день. Он находится в ровном, нормальном состоянии. Певца недавно посещала его подруга из Америки Ада (Адель) Тодд. Мы общались на протяжении всего вечера.

Также на днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону.

Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: «Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос».

Вообще, спасибо всем тем людям, которые поддерживают его: Нелли Кобзон, Галине Романовской, которая постоянно находится с ним на связи, Аде Тодд, примчавшейся с подарками, как только она услышала о Борином неважном самочувствии, и Алле Борисовне, конечно.

— Чем сегодня занимается Борис Михайлович?

— В нашей жизни ничего не изменилось, все идет своим чередом. Я уже несколько раз говорил, что Боря стал обычным российским пенсионером, но при этом Заслуженным артистом России.

Он бросил курить в этом году. Для Бориса это большой шаг, потому что он сказал: «Я отказался от всего, а сигареты – моя единственная радость». И то он сначала себя обманывал: брал пачку сигарет и оставлял половину табачной составляющей. А потом исключил курение из жизни и вовсе. И теперь держится уже целый год.

— Это не сказалось отрицательно на его здоровье?

— Нет, мне кажется, что наоборот. Борис только посвежел. А еще скажу, что Боря читает информацию в Интернете.

И как только он видит статьи, что снова умер, заболел или случилось что-то еще, то очень обижается. Поэтому нужно писать правдивую информацию, а не вылавливать какую-то чушь из Интернета.

Кроме падающего настроения и раздражения, эти сплетни ничего не вызывают.

Напомним, Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году, после чего перестал появляться на концертах и других мероприятиях. Сегодня он живет у себя в квартире жизнью обычного пенсионера.

Teleprogramma.pro желает Борису Моисееву крепкого здоровья!

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