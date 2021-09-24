Стала лучшей подругой Хюррем султан: по следам Бурджу Туны, сыгравшей Гюльнихаль хатун

Одну из важных ролей в турецком сериале «Великолепный век» получила Бурджу Туна. Правда ей достался второстепенный персонаж. Поклонники запомнили актрису в образе Марии, славянской девушки. Она попала в гарем султана Сулеймана вместе с Роксоланой. Но стать фавориткой падишаха ей не удалось.

Мария сразу же подружилась с рыжеволосой красавицей Роксоланой. Ведь их вместе доставили во дворец. Со временем, когда одна из подруг упрочила свое положение в гареме, став наложницей султана Сулеймана, вторая потеряла всякую надежду на то, чтобы получить статус фаворитки. Роксолана превратилась в могущественную Хюррем султан, а Мария стала ее верной подругой и помощницей.

Позже Мария приняла решение стать мусульманкой. Так она получила имя Гюльнихаль, что в переводе с тюркского означает Молодой росток цветка. Это имя для новообращенной девушки выбрал Сюмбюль ага. Узнав о том, что Гюльнихаль стала единственной подругой Хюррем в гареме, хранитель султанских покоев Ибрагим распорядился отправить девушку в покои к Сулейману. На тот момент Хюррем уже объявила негласную войну Ибрагиму, и тот, в свою очередь, пытался всеми силами ослабить влияние славянской рабыни на султана. В качестве очередного «оружия» была использована молодость и красота Гюльнихаль хатун.

Ибрагим очень надеялся, что султан Сулейман обратит внимание на Гюльнихаль. Кроме того, хранитель султанских покоев был уверен, что ревнивая по своей натуре Хюррем султан никогда не простит предавшую ее подругу.

Практически так и вышло. Хюррем начала мстить единственной подруге. Правда, потом все-таки сменила гнев на милость. Но долго в проекте Бурджу Туна не задержалась. Продюсеры довольно быстро вывели актрису из сериала, чем немало расстроили поклонников, которые успели привязаться и полюбить Гюльнихаль хатун. В последних сериях ленты так и не рассказали, как в итоге сложилась судьба единственной подруги Хюррем султан, которую выдали замуж и выслали из дворца.

Бурджу Туна родилась в 1986 году в Анкаре. В юности она не проявляла особых актерских талантов. И даже наоборот, девочка мечтала о профессии, которая никак не будет связана с творчеством или искусством. Правда, Бурджу со временем пришлось передумать. Однажды она попала на одну из театральных постановок в своем городе. Девушка настолько впечатлилась увиденным, что решила пойти по актерским стопам.

Первую роль Туна получилась в 2006 году, она была настолько незначительной, что зрители не успели заметить талант актрисы. Поэтому Бурджу обратила свое внимание на театр. Спустя пять лет Туна получила роль в сериале «Великолепный век». И это была настоящая удача.

В 2018 году Бурджу Туна получила второстепенную роль в сериале «Черно-белая любовь». Этот проект также с успехом шел в Турции и в России.

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