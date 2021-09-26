Правнучка Хюррем султан: как в обычной жизни выглядит Гюльджан Арслан, сыгравшая Фахрийе султан

35-летняя Гюльджан Арслан сыграла в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» роль дочери султана Мурада и Сафие султан. Она стала внучкой Селима II Пьяницы и Нурбану султан. А значит также являлась правнучкой султана Сулеймана и Хюррем султан.

Примечательно, что если Вильдан Атасевер (сыграла в сериале «Империя Кесем» правнучку Хюррем султан — Хюмашах, — Прим. ред.) сценаристы сделали как две капли воды похожей на ее знаменитую прабабушку, то на роль сестры Хюмашах — Фахрийе султан — была подобрана актриса, которая совершенно не походила на свою славянскую родственницу, завоевавшую любовь султана Сулеймана.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как в обычной жизни выглядит актриса, сыгравшая правнучку Хюррем султан.

По сценарию Фахрийе султан показали в «Империи Кесем» взбалмошной и эгоистичной особой, которая ради своей любви к крымскому хану Мехмед Гирею была готова пойти на предательство собственной династии. Разумеется, в реальной истории этот факт едва ли имел место быть.

Однако сценаристы так закрутили сюжет сериала, что поклонники ленты с замиранием сердца следили за тем, как Фахрийе строит козни против собственного племянника — султана Ахмеда. Он, кстати, приходился внуком Сафие султан — матери Фахрийе. Девушка якобы пыталась хитростью лишить его трона, намеренно заразив повелителя оспой.

Правда, все планы султанши были позже раскрыты. А за покушение на жизнь Ахмеда дочь Сафие султан ждала расплата. Ее казнили. Именно такая тяжелая судьба ждала правнучку Хюррем султан в сериале «Великолепный век. Империя Кесем».

В обычной жизни экранная Фахрийе султан на свою героиню нисколько не похожа. Кстати, многие поклонники «Империи Кесем» до сих пор недоумевают, почему именно эту актрису выбрали на роль правнучки Хюррем султан.

Ведь она совсем не похожа на рыжеволосую красавицу, покорившую сердце султана Сулеймана. При этом некоторые фанаты считают, что в сериале итак была показана одна из правнучек хасеки Хюррем султан — Хюмашах султан, которая унаследовала от покойной Валиде медовый оттенок волос.

Гюльджан Арслан активно развивает свой Instagram. На сегодняшний день у актрисы более 183 тысяч подписчиков. Девушка то и дело радует поклонников профессиональными кадрами. Гюльджан как актриса может заявить о себе и в модельном бизнесе, уверены ее фанаты.

«Рыжих волос от прабабушки Хюррем не получила», «Они с Хюмашах совсем разные», «Красавица дочка Сафие султан», «Какая была красивая пара — Фахрийе султан и Мехмед Гирей, ну поженили бы их! Почему нет??», «Милашка», «У нее совсем другие черты лица, на Хюррем не похожа! Тут больше от Махидевран», «Эта султанша могла править миром», — пишут фолловеры.

О личной жизни актрисы практически ничего не известно. Она продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Роль Фахрийе султан в «Империи Кесем» явно пошла ей на пользу. Ведь благодаря своему персонажу Гюльджан Арслан проснулась знаменитой. Правда, своей популярностью красавица-турчанка не кичится.

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