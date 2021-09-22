«Эу! И это невестки для Хюррем?»: как любимые наложницы шехзаде Баязида выглядят в секси-бикини

Бурджу Озберг сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль Хуриджихан султан, а Ясемин Аллен - Дефне хатун. Обе стали фаворитками в гареме сына султана Сулеймана.

В турецком сериале «Великолепный век» фаворитками шехзаде Баязида стали две актрисы. Первая — Бурджу Озберг, сыграла роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши. Хуриджихан приходилась двоюродной сестрой сыну Хюррем султан и султана Сулеймана. Однако по задумке сценаристов между красавицей-дочкой Хатидже султан и шехзаде Баязидом возникло взаимное чувство. Они даже прошли обряд никаха.

Однако позже девушку вывели из сериала, показав ее трагическую гибель от рук Нурбану султан (фаворитка шехзаде Баязида, — Прим. ред.). И место возлюбленной рядом с сыном Хюррем султан заняла новая красавица из гарема — Дефне хатун, а ее сыграла Ясемин Аллен.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как выглядят обе фаворитки шехзаде Баязида в реальной жизни, а не в кино. Сына Хюррем султан, кстати, сыграл молодой красавец-актер Арас Булут Ийнемли.

Бурджу Озберг

После съемок в турецком сериале «Великолепный век» Бурджу Озберг проснулась знаменитой. Девушка активно снимается в кино и сериалах. Она также пробует себя и в модельном бизнесе. Партнерша Араса Булута Ийнемли может похвастаться шикарной фигой, которую время от времени демонстрирует на пляже. Помимо стройных ног и упругих бедер у Бурджу есть длинные волнистые волосы. А ее миловидной внешности позавидовали бы и модели с мировыми именами.

«Хатидже бы упала в обморок от такой дочки», «Красавица турчанка!», «Какие изящные формы», «Привлекательная султанша», «Такая пышная грудь! А талия узкая-узкая», «Фигура — мечта», «Ну, прямо-таки модель», «На подиум надо! А она все по пляжам гуляет», «Любой султан унес бы в свой гарем», — шутят фолловеры.

Ясемин Аллен

Это актриса обладает нестандартной для турецким красавиц внешностью — светлые локоны, молочная кожа. Ясемин Аллен с легкостью влюбила в себя поклонников шехзаде Баязида. Девушка стала последней фавориткой сына султана Сулеймана. Как мы помним по сценарию, Баязида казнили вместе с сыновьями за то, что тот восстал против воли падишаха.

«Эу! И это невестки для Хюррем?», «Стройная как тростинка эта Дефне хатун», «Какие стройные бедра! Вот за что ее шехзаде Баязид полюбил», «Хюррем бы их в гарем не пустила», «Трусики вот-вот соскользнут с бедер», «Сексапильность зашкаливает», «Могли бы стать султаншами», — пишут поклонники.

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