5 красивых турецких актеров, которые не могут оставить равнодушными

С каждым годом в мире появляется все больше поклонников турецких сериалов. Меняются и вкусы поклонниц: сегодня сердца девушек все реже занимают Брэд Питт и Джуд Лоу и все чаще актеры турецких мелодрам. О самых привлекательных из них — в нашей подборке.

Керем Бюрсин (34 года)

Керем Бюрсин родился в Стамбуле. Его семья часто переезжала, он жил в разных странах, включая Шотландию, Индонезию, ОАЭ, Малайзию и США. После школы уехал в Бостон, где учился в колледже на факультете маркетинга и параллельно занимался на курсах актерского мастерства. До того, как стать актером, Керем работал моделью и даже водителем.

Актер стал популярным после роли в сериале «В ожидании солнца». Потом он сыграл в сериалах «Дело чести», «Этот город пойдет за тобой», а в 2020 его пригласили на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». В центре сюжета — дизайнер Эда и молодой бизнесмен Серкан Болат, который предложил девушке оплатить обучение за границей, если девушка притворится его невестой.

Слухи об отношениях между исполнителями главных ролей Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином появились еще во время съемок первого сезона, но актеры долго не объявляли себя парой. Съемки второго сезона проекта закончились в начале августа, и, по сообщениям турецких СМИ, сейчас влюбленные думают над совместным переездом в США, чтобы Ханде могла пройти курсы актерского мастерства.

Где смотреть: в сериале «Постучись в мою дверь» по будням в 23:25 на канале «Суббота!» и на сайте subbota.tv в любое удобное время.

Али Эрсан Дуру (36 лет)

Али Эрсан Дуру родился в знатной семье потомков султана Османской империи. Театром актер увлекался еще в школе, но родители настаивали на серьезной профессии, поэтому Али поехал учиться финансам в другой город. Позже он сбежал в Стамбул, чтобы стать актером. Первыми работами Али стали сериалы «Чанаккале 1915», «Спасаясь от дождя», «Замечательный зять», «Воскресший Эртугрул».

Популярным среди российских зрительниц Али стал после главной роли в проекте «Султан моего сердца». Это исторический сериал о любви султана Османской империи и дочери сотрудника российского посольства.

К 34 годам у Али было много романов, в том числе и с партнершами по площадке, но актер по-прежнему не женат и называет себя закоренелым холостяком: «Я был всегда свободен! Я и буду свободен».

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Бурак Озчивит (36 лет)

Бурака Озчивита называют самым популярным актером Турции. Как и многие его коллеги, Бурак начинал карьеру в модельном бизнесе. После нескольких проходных проектов он снялся в сериале «Семейный дом», сделавшего из него звезду. Потом была роль легендарного османского военачальника в «Великолепном веке» и роль отважного и доброго врача в сериале «Королек — птичка певчая».

Следующая работа, в сериале «Черная любовь», сделала Бурака символом идеального мужчины в глазах миллионов фанаток. В центре сюжета влюбленная пара из разных социальных слоев общества. Им приходится преодолевать расстояния и препятствия на пути друг к другу.

Сам же актер к званию секс-символа относится скептически: в интервью он постоянно говорит о том, что не мечтает о толпах фанаток и давно счастлив в браке с актрисой Фахрие Эвджен. Супруги воспитывают маленького сына.

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Мехмет Озан Долунай (29 лет)

Мехмет Озан Долунай родился в Анкаре. Родители хотели, чтобы сын стал инженером, поэтому отправили его учиться в США. Но, вернувшись в Турцию, Мехмет начал посещать курсы актерского мастерства и впервые появился в кино в 2015 году в турецкой версии сериала «Милые обманщицы».

Актер стал популярным после главной роли в сериале «Жестокий Стамбул». Это история влиятельного и богатого человека Агаха Карачая, который ищет невесту для своего племянника, прикованного к инвалидному креслу.

Мехмет в интервью рассказывает, что любит общаться с незнакомыми людьми на улицах, чтобы улучшать свои актерские навыки, и в свободное время постоянно смотрит фильмы, оценивая их с профессиональной точки зрения. Ему нравится работы Кевина Спейси, Бенисио дель Торо и Мэттью МакКонахи, он хотел бы сыграть вместе с Марлоном Брандо и Мерил Стрип.

Где смотреть: в сериале «Жестокий Стамбул» на More.tv

Кыванч Татлытуг (37 лет)

В детстве будущий актер занимался баскетболом и всерьез задумывался о большом спорте, но из-за полученной травмы колена ему пришлось попрощаться со своей мечтой.

После баскетбола Кыванч стал работать моделью. В 2001 году будущий актер победил на конкурсе «Лучшая модель Турции», а через год во Франции стал «Лучшей моделью мира». В 2016 году Кыванч получил главную роль в популярной мелодраме «Отважный и красавица».

Сердца российских телезрительниц голубоглазый блондин завоевал после сериала «Курт Сеит и Александра». О чем сериал: в начале ХХ века на балу встречаются турецкий офицер и русская девушка. Влюбленные не могут быть вместе из-за разницы менталитета, веры и только что начавшейся революции.

В 2016 году Кыванч сыграл скромную свадьбу со стилистом-модельером Башак Дизерой. Детей у пары пока нет.

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