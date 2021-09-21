«Османская затрещина для Хюррем?»: как любимые наложницы султана Сулеймана выглядят в бикини

Мерьем Узерли и Джансу Дере сражались за сердце повелителя в сериале «Великолепный век». Обе актрисы сыграли фавориток Сулеймана. А как они выглядят в купальниках? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Мерьем Узерли и Джансу Дере сыграли в турецком сериале «Великолепный век» красавиц-наложниц султана Сулеймана. Причем Узерли досталась главная роль, а Джансу — второстепенная. Обе боролись за сердце и любовь повелителя, однако победительницей вышла Мерьем, сыгравшая Хюррем султан.

Поклонники проекта с замиранием сердца следили за тем, как развивались события в сериале. Поклонники хасеки Хюррем султан негодовали — как султан Сулейман мог придать их чувства и увлечься персидской наложницей, которая в итоге оказалась предательницей, скрывшей свое истинное происхождение. Появились фанаты и у Джансу, сыгравшей Фирузе хатун. Стройная красавица очаровала зрителей своей изящной фигурой.

Сайт Teleprogramma.pro предлагает узнать, как в обычной жизни выглядят красавицы-фаворитки султана Сулеймана из «Великолепного века». Мы нашли их соблазнительные снимки в купальниках. Такое наложницам из гарема падишаха даже и не снилось. Обе актрисы не стесняются демонстрировать роскошную фигуру. Но и тут мнение поклонников разделилось. Одни восхищаются Хюррем султан, другие — Фирузе хатун.

На летнем снимке Джансу Дере блистала в тугих трусиках и топике, демонстрируя идеальную фигуру — тонкую талию, упругие бедра и отсутствие лишнего веса.

«Османская затрещина для Хюррем?», «Ну какова красота», «О, боги! Просто королева», «Фирузе хатун всем даст фору», «Вот вам и персидская принцесса! В трусиках??», «Красивый купальник, идеальная фигура!», «Тесные трусики не жмут??», — пишут фолловеры.

Не отстает от Джансу Дере и Хюррем султан. На пляже Узерли позировала со своей старшей дочкой Ларой. Актриса после съемок в «Великолепном веке» успела дважды стать мамой. У нее подрастает младшая дочка Лили. Нового избранника Узерли тщательно скрывает от поклонников. Зато охотно публикует фото в бикини, демонстрируя прелести. Что тут сказать — матушка-природа щедро одарила красавицу-турчанку. В отличие от Джансу Дере, сыгравшую изящную и стройную Фирузе хатун, Мерьем обладает шикарной фигурой с пышным бюстом и округлыми бедрами.

«Наша Хюррем султан лучше всех», «Такая султанша затмит всех фавориток Сулеймана», «Так вот чем она влюбила в себя падишаха!», «Фигурка идеальная», «Ой, мама! Кто это?? Вся словно из золота», «Хасеки Хюррем султан прекрасна как всегда», «Сулейман бы тут же схватился за фиолетовый платок», — шутят поклонники.

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