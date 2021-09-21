«Тарзан все знал!»: профайлер разоблачил сенсационную новость Королевой о дочке

Профайлер Илья Анищенко рассказал Teleprogramma.pro, является ли новость о тайной дочке певицы правдой, и знали ли о ней ее муж и сын.

В светской тусовке обсуждают шокирующую новость. В эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певица Наташа Королева призналась, что у нее есть тайная дочь. Якобы двухлетняя девочка сейчас живет в Сан-Франциско.

Королева стала донором яйцеклетки для своего давнего друга – гения IT-сферы, который давно мечтал о ребенке. Но из-за своей нетрадиционной ориентации столкнулся с рядом сложностей.

Секрет Наташи Королевой в прямом эфире узнали и ее родные – муж Сергей Глушко (Тарзан), сын Архип и мама Людмила Порывай.

Меж тем в Сети сомневаются в правдивости рассказа певицы, считая, что вся семья разыграла этот спектакль, чтобы получить деньги. Некоторые даже написали, что за тайную дочку артистка выдала собственную племянницу.

Есть ли в словах скептиков зерно истины? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил эксперт по лжи, жестам и визуальной диагностике, профайлер Илья Анищенко.

— Илья, о чем говорит реакция Наташи Королевой в тот момент, когда она раскрывает конверт с секретом? Она действительно испугалась, что все скелеты вывалились из шкафа?

— Нет, Наташа не испугалась. Она на самом деле планировала все рассказать. И, конечно, работники шоу знали обо всем заранее. Поэтому их реакции — наигранные.

— Что вы можете рассказать о реакции мужа и сына певицы? Эта новость действительно стала для них шоком?

— Я не увижу на лицах родных особого удивления, шока. Сын еще пытается изобразить изумление. Но видно, что они тоже знали все заранее.

Отметим: зрители программы также узнали, что Наташа Королева заморозила свои яйцеклетки еще девять лет назад. И все это время они хранились в криобанке.

Пару лет назад певица прилетела на день рождения к своему давнему другу. Мужчина пожаловался ей, что уже давно ищет биологическую мать для будущего ребенка. И артистка предложила товарищу использовать свою яйцеклетку, которая впоследствии была подсажена суррогатной матери.

В октябре 2018 года партнеры подписали контракт. А спустя год на свет появилась девочка. Однако по документам Наташа Королева не является официальной матерью малышки. Тем не менее, артистка стремится участвовать в судьбе девочки.

Наталья уже видела биологическую дочку, когда прилетала в Майами, где живут ее мама, сестра и племянники. В этом же курортном городе находится и квартира отца девочки.

СМИ подозревают, что речь идет об IT-миллиардере, владельце сайта для взрослых OnlyFans Леониде Радвинском. Но в этой версии есть пара нестыковок. Так, Наталья рассказала, что отец девочки недавно переехал из Украины в США, тогда как Леонид живет в Америке с детства. К тому же ничего неизвестно о нетрадиционной сексуальной ориентации мужчины. Только есть сведения, что Радвинский был женат, а впоследствии развелся.

В благодарность за помощь таинственный друг Наташи Королевой подарил ей 50 биткоинов, что приравнивается к 173 миллионам рублей.

Справка Teleprogramma.pro

Илья Анищенко – эксперт по лжи, жестам и визуальной диагностике, преподаватель Института психологии управления, автор книги «5 принципов определения лжи». Работает профайлером с 2013 года, бизнес-тренером — с 2010 года.

Гражданский консультант силовых ведомств (Кольцовская таможня и Минобороны), банков и госкорпораций. Известный профайлер, активно принимающий участие в судах присяжных, консультант по экономической и кадровой безопасности, телеведущий 4 канала, спикер, блогер, бизнес-тренер, постоянный эксперт в местных и федеральных СМИ.

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