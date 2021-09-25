На каких условиях знаменитые отцы видятся с детьми, которые после развода родителей живут с мамами

Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Юлия Пересильд сначала скрывала свою связь с Алексеем Учителем, так как он был женат. Потом гордилась, что у ее дочек такой отец. Они так и не поженились, а в начале этого года расстались. Но 12-летнюю Анну и 8-летнюю Марию воспитывают вместе. У девочек мамина фамилия. На День знаний родители вместе отвели детей в школу.

Юлия в начале сентября отмечала день рождения в узком семейном кругу — и среди гостей был отец ее дочек. 5 октября Пересильд улетает в космос (!!!) на съемки фильма, с детьми остается ее мама и Учитель. Знакомые пары не отрицают, что актриса и режиссер еще могут сойтись.

Недавно и сама Пересильд в интервью журналу «Психология» рассказала о нынешней ситуации в семье: «Живем мы хорошо, друг другу помогаем. Родители, Леша, сыновья Леши: мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен».

Учитывая, что девочки снимаются в кино, Учитель не только отец, но и советчик в профессиональных вопросах.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов разъехались через 6,5 года после свадьбы. Договаривались о жизни после брака долго. Харламов оставил дочке загородный дом, где ребенок живет с мамой. Харламов не платит алименты, но покрывает расходы ребенка на учебу в частной школе, медицину и другие нужды.

7-летняя Настя часто проводит время с папой Гариком — не только в выходные, но и когда мама-актриса на съемках. Дни рождения, линейки и концерты в школе ребенка родители посещают или вместе, или по мере занятости. Возможно, такой легкости в общении паре удалось достичь, когда и Кристина, и Гарик устроили личную жизнь.

Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Ксения Бородина развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым месяц назад. Супруги прожили в браке шесть лет, у них подрастает общая дочь, 5-летняя Теона, которая очень привязана к отцу.

При расторжении брака Омаров выдвинул одно условие — возможность беспрепятственно встречаться с дочерью. Девочка каждую неделю проводит выходной день с отцом.

«Ей тяжело. Я много разговоров с дочкой провела. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает», — рассказала Ксения подписчикам.

Ведущая «Дома-2» считает, что прощать предательство мужей ради детей не стоит:

«Для того, кто прошел через ад и смог сохранить семью, главное — суметь жить с этим дальше. У кого-то кризис пролетел и не особо дал трещину. У всех все индивидуально. Но если тяжко, если невыносимо, если боль, то лучше попытаться построить новое счастье. Дети — это святое, но моральное состояние родителей важнее всего. Ни один ребенок не скажет спасибо за скандалы и предательства, что терпели ради них».

Алименты экс-муж богатой телеведущей и блогеру не платит.

Дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков прожили в браке 6,5 года. Их общей дочери Мии 4 года. За годы брака Исхаков подружился с сыном певицы от предыдущих отношений — Андрею скоро исполнится 14. Пока Полина была на гастролях, Дмитрий учил уроки с парнем и играл с ним в футбол.

Развод инициировала Гагарина. Звезда зарабатывает в сотни раз больше экс-мужа, поэтому не подавала на алименты. Дмитрий претендовал на общение с дочерью — это единственный ребенок 43-летнего фотографа.

Один-два раза в неделю мужчина проводит время с Мией: Исхаков любит готовить и устраивает для дочери мастер-классы по готовке, водит девочку в зоопарк, на аттракционы.

На днях экс-муж Гагариной пожаловался:

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь».

Свои претензии Исхаков опубликовал в социальных сетях, очевидно, надеясь повлиять на поведение бывшей жены. Однако мамочки из Инстаграма тут же заступились за Полину. Вполне возможно, что Исхаков обижен на жену из-за того, что она устроила личную жизнь и встречается с другим мужчиной, а он до сих пор одинок.

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