Глаз не оторвать: звезды кино и шоу-бизнеса и их прекрасные мамы

Мы часто восхищаемся внешностью российских актрис и певиц, упуская из виду, в кого они такие красивые. «Телепрограмма» восстанавливает справедливость и представляет очаровательных мам знаменитостей.

Анастасия Стоцкая

Анна Семеновна, мама Анастасии Стоцкой и Павла Майкова, и сама могла бы запросто стать звездой эстрады или кино. Сложно поверить, что ей 64 года.

Агния Дитковските

Еще одна представительница актерской династии Агния Дитковските унаследовала и тягу к профессии, и красоту от Татьяны Лютаевой — популярной советской актрисы.

Ксения Алферова

Маму Ксении Алферовой представлять не надо. Весь Советский Союз сходил с ума по бесподобной Констанции — Ирине Алферовой. Сейчас ей 70. А кто даст? А все генетика. 99-летняя бабушка Ксении, между прочим, перенесла коронавирус и готовится к вековому юбилею.

Марина Александрова

Необычными «змеиными» лазурными глазами Марина Александрова обязана маме — Ирине Анатольевне, которой хватило мудрости и природной красоты, чтобы не изуродовать себя пластическими операциями. «Мамуля, большей любви, чем ты даришь нам всем, я никогда не встречала! В твоих глазах это видно!» — признается в любви маме в Инстаграме актриса.

Олеся Судзиловская

Тайна нестареющей Олеси Судзиловской была раскрыта после того, как она однажды выложила фото с мамой — Кариной Михайловной. Язык не поднимется назвать ее пенсионеркой. Выглядит, как звезда британских исторических сериалов!

Ирина Шейк

Ирина живет в Нью-Йорке вместе с мамой — некогда преподавателем музыки Ольгой Шайхлисламовой. И, глядя на эту пышущую жизнью женщину, становится понятно, почему девушка выросла супермоделью.

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