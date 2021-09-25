Глаз не оторвать: звезды кино и шоу-бизнеса и их прекрасные мамы

Анастасия Стоцкая
Анна Семеновна, мама Анастасии Стоцкой и Павла Майкова, и сама могла бы запросто стать звездой эстрады или кино. Сложно поверить, что ей 64 года.
Агния Дитковските
Еще одна представительница актерской династии Агния Дитковските унаследовала и тягу к профессии, и красоту от Татьяны Лютаевой — популярной советской актрисы.
Ксения Алферова
Маму Ксении Алферовой представлять не надо. Весь Советский Союз сходил с ума по бесподобной Констанции — Ирине Алферовой. Сейчас ей 70. А кто даст? А все генетика. 99-летняя бабушка Ксении, между прочим, перенесла коронавирус и готовится к вековому юбилею.
Марина Александрова
Необычными «змеиными» лазурными глазами Марина Александрова обязана маме — Ирине Анатольевне, которой хватило мудрости и природной красоты, чтобы не изуродовать себя пластическими операциями. «Мамуля, большей любви, чем ты даришь нам всем, я никогда не встречала! В твоих глазах это видно!» — признается в любви маме в Инстаграме актриса.
Олеся Судзиловская
Тайна нестареющей Олеси Судзиловской была раскрыта после того, как она однажды выложила фото с мамой — Кариной Михайловной. Язык не поднимется назвать ее пенсионеркой. Выглядит, как звезда британских исторических сериалов!
Ирина Шейк
Ирина живет в Нью-Йорке вместе с мамой — некогда преподавателем музыки Ольгой Шайхлисламовой. И, глядя на эту пышущую жизнью женщину, становится понятно, почему девушка выросла супермоделью.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.