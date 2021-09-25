МакSим после комы: «Я смотрела на деревья, и у меня текли слезы»

38-летняя певица МакSим больше месяца провела в реанимации с осложнениями из-за коронавирусной пневмонии. Артистка впервые сама рассказала, как болела и выжила.

Спасла мама

Свое первое интервью после выздоровления МакSим дала Ксении Собчак для ее youtube-шоу. В больнице артистка похудела до экстремальных 44 кг. «Наконец влезла в любимое платье, — говорит МакSим. — Хоть один плюс от больницы». Последний концерт в Казани 12 июня, где МакSим пела с высоченной температурой, она уже не помнит.

Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, и певица не стала отменять выступление в родном городе из-за «обычной простуды». Недавно она пересмотрела фрагменты того выступления и была шокирована тем, как плохо тогда выглядела. А ее звукорежиссер рассказывает, что от песни к песне МакSим пела все тише и тише — сил уже не было.

15 июня Марина вызвала платную скорую, и ее госпитализировали в частную клинику, услугами которой семья звезды давно пользуется. Почти сразу Марину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Но поражение легких не останавливалось. Мама певицы приняла решение перевести дочь в государственную больницу № 52.

Была слабая надежда на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) — это прибор, который заменяет работу легких и сердца: кровь снабжается кислородом вне тела больного и возвращается обратно. Счет шел буквально на часы.

Дыры в легких

Позже врачи объяснили МакSим, почему все ее тесты на коронавирус были отрицательными: «Когда болезнь только начинается, вирус можно определить, он остается на слизистой. А в моем случае вирус уже спустился вниз к легким, поэтому тест показывал отрицательный результат».

«Это был пациент с очень тяжелой дыхательной недостаточностью. Длительное время Марина находилась в состоянии гипоксии. Прошел огромный срок с начала заболевания…» — рассказывает Денис Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ № 52.

В 52-й больнице Марину подключили к аппарату ЭКМО. «Это просто машина. А лечить-то организм надо, — говорит доктор Павлов. — В течение первых двух суток у нас с пациенткой не было проблем вообще. Мы думали: вот-вот, и все будет хорошо. На день седьмой примерно — осложнение: внутренняя инфекция победила остатки иммунитета Марины.

Она получила внутрибольничную пневмонию. Дней 25 она лежала в пограничном состоянии. Мы нашли комбинацию лечения, состояние пациентки начало улучшаться. Сделали ей компьютерную томографию. И тут случилась катастрофа, которую никто не ожидал. Мы увидели, что у нее в легких сформировались дыры. Состояние ухудшается…»

Поражение легких доходило до 90%. Дважды останавливалось сердце. Но профессионализм врачей и организм молодой женщины победили болезнь. А ведь из десяти пациентов на ЭКМО выживает один. Певица показала Собчак девять шрамов от катетеров и рассказала об ощущениях, которые были у нее за месяц комы:

«Теперь я могу сказать, что, когда закроют крышку гроба, ничего не заканчивается. Я находилась в другой реальности. У меня было четкое осознание, что та жизнь, в которой мы живем здесь, она менее реальна, чем та, в которой я оказалась. Я себя почувствовала в полете, мне было хорошо — закат, тепло… И голос моего духовника — отца Луки. Я ему сказала: батюшка, я умираю. А он сказал, что дорога на небеса мне пока закрыта».

Думала, что это нестрашный вирус

Ежедневно к Марине приезжает врач-реабилитолог — под его контролем она делает гимнастику, дыхательные упражнения. Марина до сих пор немного кашляет. Певица на связи с врачами — ее состояние контролируют, регулируя назначения.

«В ближайшее время мне нельзя петь, летать, далеко перемещаться. Сейчас планирую заниматься своей школой искусств, принимать там деток, заниматься ими», — рассказывает МакSим. На полное восстановление уйдет около года. МакSим всю пандемию считала, что коронавирус — нестрашная болезнь:

«У знакомых и родных все проходило легко».

Мама певицы привилась, а дочь уговорить не смогла. Если бы МакSим вакцинировалась, пережитого ужаса, скорее всего, удалось бы избежать.

В семье, помимо спасения Марины, еще одна радостная новость. Ранее у папы МакSим была диагностирована четвертая стадия рака легких. Звезда предлагала отцу лечиться в Москве, но он выбрал врачей в родной Казани. И вот долгожданная ремиссия: «Болезнь приостановлена. Он чувствует себя прекрасно».

Из больницы МакSим вернулась другим человеком.

«Когда еще не могла ходить, меня в палате подвезли в кресле к открытому окну, — вспоминает она. — Я смотрела на деревья, и у меня текли слезы. Хотя я очень редко плачу. Ощущение счастья от простых вещей не покидает. Говорят, что все, кто переболел коронавирусом, страдают жуткой депрессией. Меня это не настигает совершенно. Я поняла, что все неспроста. Для чего-то я все еще здесь и должна многое успеть».

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