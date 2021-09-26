Звездные алименты: Башаров платит добровольно, а Кержаков вдруг обнищал

Будь ты хоть самая знаменитая персона, а проблема после развода, как у обычных людей — как решить вопрос с алиментами? Без лишней нервотрепки получается не всегда.

По решению суда: 15 — 900 тыс. руб.

Очень многие бывшие супруги не могут договориться о размере выплат на ребенка без суда. Так, конечно, надежнее: в словах экс-половинки правды нет, лучше решить все по закону. А иногда бывает так: суд сумму приговорил, но все еще может поменяться из-за новых обстоятельств.

Например, певица Пелагея получает от хоккеиста Ивана Телегина на дочь Таисию около 900 тыс. руб. ежемесячно. Но до конца года должен завершиться судебный процесс, в котором еще одна экс-возлюбленная спортсмена, Евгения Ноур, требует алименты на сына Марка.

На двоих детей от разных браков чаще всего приходится 33% от ежемесячного дохода отца. Таким образом, по закону сыну Телегин должен будет платить 16,5%. В этом случае его адвокаты смогут подать иск на пересмотр размера выплат на дочь — и тогда Пелагея будет получать не 25% от зарплаты Ивана, как сейчас, а 16,5%.

Светлана Малькова, экс-жена нового мужа артистки Анастасии Макеевой, на трех несовершеннолетних детей должна получать 51 тыс. руб. Но Роман Мальков считает сумму чрезмерной и просит суд зафиксировать размер алиментов в 25% от его доходов. Адвокаты Мальковой против: считают, что предприниматель будет скрывать уровень доходов и детям достанутся сущие копейки.

Хватает забот и у телеведущей Юлии Барановской — она оспаривает в Конституционном суде РФ снижение размера алиментов на троих своих детей. Экс-футболист, а ныне тренер Андрей Аршавин через суд добился снижения выплаты на троих детей, которых воспитывает звезда ТВ Барановская. Так как Аршавин выплачивает алименты еще на одного своего ребенка — дочь от брака с Алисой Казьминой, то было пересмотрено процентное соотношение выплат.

Раньше спортсмен платил 50% от своих доходов детям от Барановской, потом добавилось еще 1/8 Казьминой. Итого 62% зарплаты Андрей отдавал детям, а по закону алименты на всех детей не могут быть больше 50%. Теперь половину доходов многодетного отца разделили на четверых детей — выходит в зависимости от месяца по 250 — 300 тысяч рублей на каждого.

Блогер и телеведущая Милана Тюльпанова после скандального развода с Александром Кержаковым добилась определения места жительства сына Артемия с ней. Вот только алименты от главного тренера футбольного клуба «Томь» приходят совсем не звездные — около 28 тыс. руб. Официально Кержаков теперь зарабатывает очень скромно.

Телеведущая Дана Борисова по решению суда получает на дочь Полину алименты в размере 15 тыс. руб. Такую же сумму платит певец Вадим Казаченко экс-жене Ольге Мартыновой на содержание их общего сына Филиппа.

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин по решению суда перечисляет дочери Оливии алименты в размере двух МРОТ — 24 тыс. руб. Еще один «кадет» Кирилл Емельянов долго не платил алименты, поэтому экс-жена пошла в суд и добилась выплат по 17 тыс. руб. на сыновей Степана и Василия.

По обоюдному согласию: от 150 тыс. руб.

И все-таки большинство звезд после развода поддерживают детей финансово по доброй воле, без всяких там судов. Так, актер Марат Башаров официально алименты не платит — перечисляет по договоренности последней жене на содержание сына Марселя около

150 тыс. руб. ежемесячно. Столько же Башаров платит первой жене на воспитание дочери Амели.

Певец Стас Пьеха перечисляет сыну Пете по 350 тыс. руб., а также отдельно оплачивает расходы на одежду, занятия с репетиторами, в случае необходимости медицинские расходы.

Телеведущий Александр Гордон договорился с бывшими любимыми женщинами и платит алименты добровольно. Ежемесячно на каждого ребенка перечисляет от 150 до 200 тыс. руб. У Гордона несовершеннолетних детей трое: двое сыновей от четвертой жены и дочь от еще одного яркого романа.

А как у них?

Брэд Питт требует с Джоли показать чеки

Заработки голливудских актеров несравнимы с доходами наших артистов. Поэтому и алименты значительно выше.

Том Круз выплачивает Кэти Холмс по решению суда $33 333 в месяц (2,4 млн руб.) на содержание дочери Сури. Размер выплаты установлен до 18-летия ребенка. Помимо этой суммы, Том Круз должен покрывать медицинскую страховку, учебу, расходы на лагерь для дочери.

Мел Гибсон сначала платил экс-любовнице Оксане Григорьевой по $20 тыс. в месяц (1,5 млн руб.) на дочь Люсию. Затем сумма выросла до $33 тыс., из-за того что Григорьева с ребенком съехала из особняка Гибсона. До романа с пианисткой Григорьевой Гибсон развелся с первой женой и перечислил ей единовременную выплату $425 млн — столько женщина потребовала на содержание их семерых детей.

Брэд Питт ежегодно перечисляет Анджелине Джоли $16 млн (1,2 млрд руб.). Эту сумму Джоли имеет право тратить исключительно на шестерых детей, обслуживание двух пентхаусов, усадьбы и виллы. Суд удовлетворил прошение Брэда Питта — по первому требованию Джоли обязана отчитываться о расходах и предоставлять все чеки и отчеты. Кроме того, актер при разводе сделал две единовременные выплаты: $1,3 млн (95 млн руб.) на содержание детей и $8 млн (582 млн руб.) на покупку нового дома для семьи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.