По стопам отца: чем занимаются дочь и сын Сергея Бодрова

«В чем сила, брат? — В правде, кто прав, тот и сильней!»

20 сентября 2002 года — ровно 19 лет назад — в Кардамонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка. Без вести пропали 125 человек, люди оказались погреблены под толстым слоем льда и грязи.

Среди тех, кто бесследно исчез, был Сергей Бодров-младший. Известный актер и режиссер в составе съемочной группы отправился в горы на съемки фильма «Связной».

К тому времени его имя гремело по всей стране, фразы Данилы Багрова, героя Бодрова-младшего из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2», цитировали от мала до велика.

Харизматичный актер навсегда остался в памяти зрителей честным, искренним, улыбчивым. В этом году Бодрову-младшему могло исполниться 50 лет.

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Роковой день

«Связной» должен был стать вторым фильмом Бодрова-младшего. Он горел идеей и с нетерпением ждал старта съемок.

Предстоящее волнительное событие идеально дополняло ожидание пополнения — любимая жена Светлана носила под сердцем сына. За месяц до старта экспедиции на свет появился Александр Сергеевич Бодров.

Актер называл себя самым счастливым человеком на свете: дома жена, дочка Оля и сын Саша, а новая режиссерская работа обещала принести большой успех.

Думая о том, как страшно, нелепо и безвременно ушел из жизни талантливый 30-летний парень, возникает бесчисленное множество «Если бы»…

Если бы Бодров-младший послушал отца, который когда-то отговорил сына поступать во ВГИК, как будто что-то предчувствуя родительским сердцем… Если бы Сережа отснял нужные кадры раньше и вернулся во Владикавказ хотя бы на час раньше… Если бы для съемок было выбрано другое место, ведь кроме Кармадонского ущелья были и другие варианты.

Если бы все сложилось иначе, то через два месяца, 27 декабря 2021, режиссер принимал поздравления с 50-летием. Жена Света готовила праздничный ужин, а 23-летняя дочка Оля и 19-летний сын Саша готовили подарки для юбиляра.

А мы с наслаждением пересматривали бы многочисленные ленты Сергея Бодрова-младшего. Сколько бы он еще сделал…

Если бы…

Сын и дочка

В этом году 50-летие любимого папы и мужа, конечно же, будут справлять. По-своему, по-семейному, со слезами на глазах.

В одном из интервью Сергей рассказывал, что всегда знал, как будет выглядеть его будущая жена. Света работала на телевидении и впервые увидела Сергея на мониторе. А встретились будущие супруги на Кубе в домике Хемингуэя.

Сергей называл себя и Свету «близнецами», они не могли наговориться друг с другом. Свадьба состоялась в 1997-м, а через год родилась их дочка Олечка. Спустя 4 года брака на свет появился сынишка Александр.

Мальчик не помнит папу. Ведь через месяц после его рождения Сергей погиб.

Горе в семье Бодровых заставило Свету «уйти в тень». Она категорически отказывалась от интервью. В СМИ изредка появлялись фото Оли и Саши, детей Сергея Бодрова. И все в один голос говорили, насколько красивые, милые ребята растут без Сережи. У дочки глаза папы, а Сашу считают копией отца.

Надо сказать, что дети Бодрова-младшего ни разу не хвастались именем отца и не прибегали к «фамильному блату». Оля и Саша выросли честными, порядочными и очень скромными людьми.

Говорят, что в семье о папе говорят, как о живом: «Сереже очень нравится этот фильм, Сережа любит эти конфеты…» Поэтому дети Бодрова всегда чувствовали его незримое присутствие.

И наследие знаменитого папы имеет свое продолжение в детях. И дочка, и сын очень талантливы, пошли по стопам отца.

Дочь пошла по стопам отца

Ольга сама поступила в ГИТИС, на равных правах проходила конкурсную программу. С блеском окончила учебное заведение и уже снялась в трех интересных режиссерских фильмах: «Карамора» ,«Велга» и «Море волнуется раз».

В сентябре на конкурсе «Кинотавр» будет показан и второй фильм с участием Ольги Бодровой,- «Море волнуется раз». Как говорят учителя и коллеги Оли: «Папа с небес радуется и все видит!». Надо сказать, что дочь Сергея Бодрова выросла настоящей красавицей. Кто-то сравнивает ее с молодой Алферовой, кто-то — с Дженнифер Энистон.

Оля признается, что собиралась на журфак, но потом передумала.

«Один важный человек мне сказал: «Искусство побеждает скорбь», — рассказывает юная актриса, — в этой фразе и есть значение этой профессии для меня. Смысл, что нужно дарить людям какую-то радость, делать их счастливее. Это очень важно, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь обмен энергией. Делаешь лучше себя и узнаешь людей вокруг».

В 2020 году Бодрова вышла замуж за актера Сергея Быстрова, детей у пары пока нет.

Сын увлекается музыкой

19-летний Александр, как и его мама Светлана, не любит общаться с прессой. Однако в одном из интервью вдова Сергея Бодрова все же упомянула сына:

«Александр очень похож по характеру на отца. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера».

Саша с детства увлекается музыкой. На его странице в VK выложен его альбом. Сын Бодрова очень любит русский рок, но свои навыки и таланты направил в рэп. Недавно он выпустил первый альбом «Рэп-мастерская», он посвящен наблюдениям, запискам от мамы и лысому пломбиру.

Парень выступает под псевдонимом sanCheezeS.

Жена Светлана

Светлана Александровна Бодрова очень любила мужа и о ее личной жизни сейчас мало что известно. Первое откровенное интервью Света дала лишь через 15 лет после гибели мужа.

«Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый «Лендровер Дефендер» огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел…»

Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре столицы, которую они купили перед тем роковым отъездом Сергея. Светлана делала ремонт в одиночку. Также у Бодровой есть дача в Подмосковье. Женщина всегда старалась дать своим детям все самое лучшее.

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