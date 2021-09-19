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Сколько придется заплатить зрителям, чтобы попасть на осенние концерты популярных артистов

Концертная жизнь возвращается.

Сколько придется заплатить зрителям, чтобы попасть на осенние концерты популярных артистов
На октябрьское шоу Бузовой «Вот она я!» билеты разлетаются как горячие пирожки. Фото: Инстаграм

Звезды рады выйти на сцену, но зрители опасаются заранее скупать билеты — вдруг начнется очередная волна ковида, шоу отменят и придется хлопотать о возврате денег. Чтобы стимулировать поклонников, артисты снизили цены на билеты на 20 — 30% по сравнению с докоронавирусными временами. Хотя многим обывателям и эти цены кажутся неподъемными. Так сколько же стоит сейчас право живьем поглазеть на звезду?

Манижа — 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 2 до 8 тыс. руб. (партер)

За неделю до концерта Манижи билетов на ее шоу «Рашн Wуман» (именно так названа программа) еще полно. И это несмотря на то, что осенний концерт перенесен с июля, когда имя певицы было у всех на слуху из-за ее недавнего участия в «Евровидении».

Анна Нетребко — от 12 тыс. руб. (амфитеатр), от 30 до 80 тыс. руб. (партер)

Попсе далеко до звезд оперной сцены: самым дорогим концертом осени станет юбилейный вечер Анны Нетребко, на который в Москву прилетит Пласидо Доминго (юбилейный фотоальбом Анны — стр. 8).

«Иванушки International» — 900 руб. (балкон), от 4 тыс. руб. (VIP-партер)

Ветераны сцены «Иванушки International» дают два подряд юбилейных концерта к 25-летию группы. Билетов практически не осталось. «Тополиный пух» и «Тучи» все знают наизусть. Такой же ажиотаж с билетами, кстати, случается и у группы «Руки Вверх!», но у нее осенью нет концертов.

Ирина Понаровская — 1 тыс. руб. (балкон), от 4,8 тыс. руб. (партер)

Понаровская выступает крайне редко, чаще всего на закрытых мероприятиях. Поэтому ожидалось, что на ее программу «Все лучшее для вас» билеты разлетятся быстро. Но что-то пошло не так — билеты в продаже почти год, а покупать их народ не спешит.

До концерта осталось два месяца, и если ситуация не изменится, то часть билетов могут даже раздать поклонникам в качестве приглашений. Такое практикуется нередко, но, конечно, подобные вещи артисты стараются не афишировать.

Артур Пирожков, он же Александр Ревва — 1 тыс. руб. (балкон), от 5 тыс. руб. (VIP-партер)

Маэстро Пирожков в этом году стал «лучшим исполнителем» по версии «Муз-ТВ». Его «Чику» и «Зацепила» горланят на свадьбах и в караоке. Богачи любят приглашать Ревву на свои частные мероприятия — выступление артиста стоит не менее двух миллионов. А вот на столичный сольник Пирожкова билеты пока разбирают не слишком активно — возможно, что-то изменится в ноябре, ближе к концерту.

Дима Билан, Григорий Лепс — 1,5 — 2,5 тыс. руб. (балкон), от 4,5 тыс. руб. (партер)

Сольники этих музыкантов — стабильно самые продаваемые мужские концерты. Цены — средние на рынке, а постоянных фанатов у Лепса и у Билана столько, что свободных мест к старту мероприятия не остается. При этом если Лепс просто выступает с музыкантами без дополнительных спецэффектов, то у Билана всегда большие яркие шоу.

Ольга Бузова — 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 3,5 до 11 тыс. руб. (партер)

На октябрьское шоу Бузовой «Вот она я!» билеты разлетаются как горячие пирожки. У экс-ведущей «Дома-2» 23 миллиона подписчиков в Инстаграме — многие из поклонников уже сообщили в соцсетях, что едут в Москву из регионов ради концерта.

Если в наличии вокального дара кое у кого остаются сомнения, то само шоу точно будет красочным — на днях Бузова провела кастинг танцоров, вовсю готовит шикарные костюмы и декорации. Кстати, предыдущее шоу Бузовой «Принимай меня» стоило почти 30 миллионов и не окупилось продажей билетов, что для звезд не редкость. Они, впрочем, находят способ вернуть потраченное с помощью гастролей или частных выступлений.

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Тэги

«Иванушки International»Александр РевваАнна НетребкоАртур ПирожковГригорий ЛепсДима БиланИрина ПонаровскаяМанижа