Сколько придется заплатить зрителям, чтобы попасть на осенние концерты популярных артистов

Звезды рады выйти на сцену, но зрители опасаются заранее скупать билеты — вдруг начнется очередная волна ковида, шоу отменят и придется хлопотать о возврате денег. Чтобы стимулировать поклонников, артисты снизили цены на билеты на 20 — 30% по сравнению с докоронавирусными временами. Хотя многим обывателям и эти цены кажутся неподъемными. Так сколько же стоит сейчас право живьем поглазеть на звезду?

Манижа — 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 2 до 8 тыс. руб. (партер)

За неделю до концерта Манижи билетов на ее шоу «Рашн Wуман» (именно так названа программа) еще полно. И это несмотря на то, что осенний концерт перенесен с июля, когда имя певицы было у всех на слуху из-за ее недавнего участия в «Евровидении».

Анна Нетребко — от 12 тыс. руб. (амфитеатр), от 30 до 80 тыс. руб. (партер)

Попсе далеко до звезд оперной сцены: самым дорогим концертом осени станет юбилейный вечер Анны Нетребко, на который в Москву прилетит Пласидо Доминго (юбилейный фотоальбом Анны — стр. 8).

«Иванушки International» — 900 руб. (балкон), от 4 тыс. руб. (VIP-партер)

Ветераны сцены «Иванушки International» дают два подряд юбилейных концерта к 25-летию группы. Билетов практически не осталось. «Тополиный пух» и «Тучи» все знают наизусть. Такой же ажиотаж с билетами, кстати, случается и у группы «Руки Вверх!», но у нее осенью нет концертов.

Ирина Понаровская — 1 тыс. руб. (балкон), от 4,8 тыс. руб. (партер)

Понаровская выступает крайне редко, чаще всего на закрытых мероприятиях. Поэтому ожидалось, что на ее программу «Все лучшее для вас» билеты разлетятся быстро. Но что-то пошло не так — билеты в продаже почти год, а покупать их народ не спешит.

До концерта осталось два месяца, и если ситуация не изменится, то часть билетов могут даже раздать поклонникам в качестве приглашений. Такое практикуется нередко, но, конечно, подобные вещи артисты стараются не афишировать.

Артур Пирожков, он же Александр Ревва — 1 тыс. руб. (балкон), от 5 тыс. руб. (VIP-партер)

Маэстро Пирожков в этом году стал «лучшим исполнителем» по версии «Муз-ТВ». Его «Чику» и «Зацепила» горланят на свадьбах и в караоке. Богачи любят приглашать Ревву на свои частные мероприятия — выступление артиста стоит не менее двух миллионов. А вот на столичный сольник Пирожкова билеты пока разбирают не слишком активно — возможно, что-то изменится в ноябре, ближе к концерту.

Дима Билан, Григорий Лепс — 1,5 — 2,5 тыс. руб. (балкон), от 4,5 тыс. руб. (партер)

Сольники этих музыкантов — стабильно самые продаваемые мужские концерты. Цены — средние на рынке, а постоянных фанатов у Лепса и у Билана столько, что свободных мест к старту мероприятия не остается. При этом если Лепс просто выступает с музыкантами без дополнительных спецэффектов, то у Билана всегда большие яркие шоу.

Ольга Бузова — 2 тыс. руб. (танцевальный партер), от 3,5 до 11 тыс. руб. (партер)

На октябрьское шоу Бузовой «Вот она я!» билеты разлетаются как горячие пирожки. У экс-ведущей «Дома-2» 23 миллиона подписчиков в Инстаграме — многие из поклонников уже сообщили в соцсетях, что едут в Москву из регионов ради концерта.

Если в наличии вокального дара кое у кого остаются сомнения, то само шоу точно будет красочным — на днях Бузова провела кастинг танцоров, вовсю готовит шикарные костюмы и декорации. Кстати, предыдущее шоу Бузовой «Принимай меня» стоило почти 30 миллионов и не окупилось продажей билетов, что для звезд не редкость. Они, впрочем, находят способ вернуть потраченное с помощью гастролей или частных выступлений.

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