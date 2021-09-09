«Произошло отслоение сетчатки, что чревато слепотой»: директор Ивана Краско рассказал о состоянии актера после выписки

В СМИ появилась информация, что народный артист России Иван Краско, ранее госпитализированный с подозрением на микроинсульт, выписался из больницы и 10 сентября сыграет в спектакле «Я вернулся в мой город». Артист выйдет на сцену Театра Комиссаржевской и примет участие в открытии нового театрального сезона. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе коллектива.

Действительно ли состояние Ивана Ивановича позволяет ему полноценно включиться в творческий процесс? И как артист чувствует себя сегодня? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к его директору Вячеславу Смородинову.

«Иван Иванович дома, но мы хотим положить его на реабилитацию. Актер сейчас слаб. Но если все будет хорошо, то он, конечно, выйдет на сцену. А если здоровье не позволит, то мы его свяжем по рукам и ногам», — говорит Вячеслав.

— Так спектакль уже 10 сентября, в самое ближайшее время…

— Иван Иванович сейчас лежит, отдыхает. Он бы хотел выйти на сцену и уже рвется в бой. За его состоянием смотрят дети. Я его навещу и посмотрим, как поступим дальше.

— Как сейчас чувствует себя Иван Иванович?

— Он говорит, что чувствует себя более старым, лет на 200. Ноги уже не те, стали ватноватые, как не родные. Также мы будем плотно работать над тем, чтобы сохранить ему зрение хотя бы в том состоянии, которое есть сейчас. Актер, конечно, не прозреет как зоркий сокол, но можно остановить этот процесс.

— А что со зрением актера?

— Он ужасно видит. У Ивана Ивановича произошло отслоение сетчатки, что чревато слепотой. В этом возрасте опасны операции и все остальное. Поэтому сейчас мы думаем над тем, как достучаться до суперспециалистов. Главное, чтобы зрение не ухудшалось. Он, конечно, изучил все маршруты, по которым ездит. Но Иван Иванович — актер, и зрение — это его рабочий инструмент. Как артист может быть слепым? А софиты на сцене не очень положительно влияют на зрение.

— Вы заговорили о реабилитации Иван Ивановича…

— Процесс тормозят медицинские бюрократические проволочки. В Центре Алмазова сказали: «Давайте мы вас сейчас выпишем, а потом дадим направление на реабилитацию». А в поликлинике говорят, зачем его выписывали, если могли сразу дать направление.

— А реабилитация платная?

— Смотря какие медицинские услуги будут предлагаться. Один раз Иван Иванович уже лежал в больнице за Зеленогорском, в платной палате. Проходил все необходимые процедуры. Сейчас возникла непонятная ситуация. Возможно, он попадет на лечение по квоте. В общем, мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.

Но финансовая составляющая для нас не преграда. Если деньги необходимы, то что здесь сделаешь? Но, по моему мнению, для такого человека можно сделать исключение. В последнее время уходит столько выдающихся личностей: Армен Джигарханян, Андрей Мягков... Давайте же сохраним здоровье и жизнь тех, кто остался.

— Почему Иван Иванович так рвется на сцену? Возможно, свою роль здесь сыграл и финансовый фактор, влияние пандемии…

— Иван Иванович же актер драматического театра. У него есть и антрепризный спектакль «Виновник торжества». Но 17 сентября вместо него в постановке будет играть Семен Фурман или Борис Смолкин. То есть в антрепризе он получает деньги за каждый выход, а в драматическом театре – фиксированную зарплату, независимо от количества постановок. Момента алчности — «Деньги кончились, и я побежал играть» — здесь нет. Это не безвыходная ситуация.

Напомним, в конце августа 90-летний Иван Краско был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова с подозрением на инсульт. Некоторое время он находился в реанимации.

Ранее Вячеслав Смородинов рассказал нашему сайту о разговоре с актером. Иван Краско признался, что почувствовал резкий удар в голову, как будто ударили кувалдой. В глазах потемнело. Потяжелела нога. Он пытался передвигаться, но на это почти не оставалось сил. Потом актеру становилось все хуже и хуже. В итоге Ивана Ивановича увезли в Центр Алмазова, где он провел больше двух недель. Сейчас актер вернулся домой.

А Teleprogramma.pro желает Ивану Краско скорейшего выздоровления!

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