Особняк, киностудия и сотни блестящих ролей: что оставил после себя легендарный Жан-Поль Бельмондо

Печальная новость пришла 6 сентября из Франции. Ушел из жизни знаменитый актер, нестареющий сердцеед Жан-Поль Бельмондо. Ему говорили, что с такой внешностью он будет наводить ужас на девушек. Но получилось наоборот. Он нравился женщинам на протяжении всей жизни…

Говорили, что женщины покатятся со смеху…

В юности Жан-Поль Бельмондо занимался боксом и даже стал чемпионом Парижа по этому виду спорта. Но однажды решил пойти по другому пути. Шансов попасть в актерскую профессию с эксцентричной внешностью и перебитым носом у Жана-Поля практически не было. Но он не привык сдаваться.

В Высшей национальной Консерватории драматического искусства, где учился Жан-Поль Бельмондо, педагоги также намекали, что роли героев-любовников ему явно не светят. Спустя несколько лет после окончания учебы артист встретил своего учителя. Бельмондо сопровождала красотка Урсула Андресс – новая девушка «Бонда». Педагог с удивлением на него посмотрел, а Жан-Поль сказал: «Так получилось…»

Получилось так, что актер проснется знаменитым после выхода фильма «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара в 1959 году. С этого дня телефон звонил, не переставая, вспоминал знаменитый артист. Режиссеры обожали работать с Бельмондо, потому что он выполнял практически все трюки самостоятельно и не выставлял безумные райдеры, как это делают современные звезды.

Он был настолько обаятелен и органичен в ролях шпионов и авантюристов, что женщины буквально сходили с ума. Сам Бельмондо любил повторять, что без женщин он ничто. Что у него было шесть серьезных романов и сотни краткосрочных интриг.

Жены и возлюбленные Жана-Поля Бельмондо

Когда на экраны вышла картина «На последнем дыхании», Жан-Поль Бельмондо был женат на танцовщице Рене Константен, которую называл Элоди. Рене подарила любимому мужу трех детей – Патрицию, Флоранс и Поля.

Впоследствии Жан-Поль Бельмондо признается, что Элоди была единственной, кто по-настоящему поддерживал его. Брак разрушила связь Бельмондо с красоткой Урсулой Андресс.

Второй официальной женой Жана-Поля Бельмондо стала манекенщица и танцовщица Натали Тардивель. Они познакомились благодаря общей любви к животным. Однажды Бельмондо выгуливал терьера по кличке Майя и увидел, что Натали вышла на прогулку с похожим питомцем.

Актер разговорился с незнакомкой и понял, что, помимо собак, у них много общих интересов. Во время беседы выяснилось и то, что женщина моложе Жана-Поля Бельмондо на 30 лет.

Натали была очень хорошей женой: кормила актера вкусными блюдами, забирала с репетиций из театра. А когда Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт, терпеливо выхаживала его. Несчастье случилось с артистом после того, как он узнал о смерти дочери.

Девушка погибла во время пожара, и актер не смог смириться с трагедией. Но терпение и любовь Натали сделали свое дело. В 70 лет Жан-Поль Бельмондо снова стал отцом. А через пять лет Натали ушла от мужа к своему ровеснику.

Последней любовью Жана-Поля Бельмондо стала бельгийская модель Барбара Гандольфи, которая была моложе актера на 43 года. Друзья артиста отговаривали его от этого романа. И не зря…

За те четыре года, что пара провела вместе, особняк артиста дважды грабили. А еще писали, что Барбара сняла со счета актера 200 000 евро. Но он, отказавшись от всех судебных претензий, просто расстался с ней.

В итоге актер остался один. Но с ним была его самая продолжительная любовь – искусство. Одной из последних работ Бельмондо в кино стала картина «Человек и его собака» Франсиса Юстера, снятая в 2008 году. В этой ленте артист снялся после семилетнего перерыва в кино, связанного с перенесенным инсультом.

В ней он сыграл пожилого мужчину, который решает покончить жизнь самоубийством, но его спасает верный пес. В одном из интервью актер признался, что на этих съемках был счастлив так, как не был счастлив за всю свою многолетнюю актерскую карьеру.

Что оставил после себя Жан-Поль Бельмондо

Кстати, Жан-Поль Бельмондо владел и собственной киностудией «Cerito», названной в честь бабушки. Помимо кино, он также занимался и ресторанным бизнесом – являлся совладельцем итальянского ресторана «Стреза» в Париже и туристической фирмы.

Актер ушел тихо, у себя в парижском доме. Особняк и киностудия — это то, что в первую очередь будут делить наследники мэтра.

У него осталось трое детей и шестеро внуков. Также известно, что в 2019 году артист вернулся к Марии Карлос Сотомайор – бывшей модели из Бразилии, с которой встречался с 1980 по 1987 годы и называл своим мотором и музой, которая влечет его к жизни каждый день. Он и сам был таким мотором…

Сегодня многие, наверняка, вспомнят знаменитую мелодию Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», под которую герой Жана-Поля Бельмондо уходит к вертолету. Переберут в уме и другие его блистательные работы. И мысленно скажут: «Прощай, профессионал!»

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