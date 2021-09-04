Как прошла рыбалка Пугачевой с двойняшками: Гарри лакомился свежим хлебом, а Лиза поймала устрицу и осетра

Примадонна вместе с двойняшками Гарри и Лизой удила рыбку в пруду.

Шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился миксом кадров из видеоролика, показав, как его жена Алла Пугачева с семилетними двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку. Их пригласили Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Малыши были просто в восторге от такого интересного на события и улов уикенда. Лиза сразу поймала устрицу, а потом еще и осетра. А вот Гарри долго сидел с удочкой на берегу и отказывался уходить домой без рыбки к ужину.

Примадонна лично давала советы двойняшкам по ловле рыбы.

«Ну чего не крутишь-то?» — спросила Алла у дочки, проверяя леску. «Я хочу подождать!» — ответила Лиза. «Крути! Быстренькую рыбку давай!» — обратилась к дочке певица. «Ну нет, когда быстро, она (рыбка, — Прим. ред.) пугается сразу», — уточнила Лиза. «А нужно так — раз, два, три и медленно (подсекать улов, — Прим. ред.)», — добавила Алла. «Ловись рыбка большая и маленькая! А я устрицу поймала сама», — сказала маме Лиза.

Тем временем расстроенный Гарри все никак не мог поймать рыбку, сетуя на то, что ему придется просидеть весь вечер до самой ночи на пирсе.

«Я тут хоть до ночи буду седеть! Главное, чтобы рыбка поймалась», — бурчал сын Максима. «Ну сиди-сиди!» — ответила ему мама Алла. «В чем задор? В том, что здесь рыба не кончается и можно дольше рыбачить», — заверила всех Лиза.

Тут в кадре к дочке Примадонны подсела ее девятилетняя племянница Клава.

«А ты видела, какую я устрицу поймала?» — тут же похвасталась перед Клавой маленькая тетушка. «Да, видела!» — похвалила Лизу дочка Кристины Орбакайте.

Пока девочки обсуждали улов, Гарри не терял надежду все-таки поймать свою рыбку.

«Я тут хоть час буду сидеть, ну почему у меня не ловится рыба?» — вопрошал сын Аллы. «Поймали! Отлично», — буквально через пару минут вопил от счастья Гарри. «Ну слава Богу», — тут же добавила Кристина, которая наблюдала за победными плясками братика. «Пришлось бы ночевать тут с тобой», — в шутку сказал инструктор по ловле рыбы. «Моя душа спокойна! Ура», — добавил Гарри.

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