Цены — космические: в какие школы ходят дети Пугачевой, Пересильд и других звезд

Больше всего звезд было замечено на линейке в подмосковной гимназии имени Евгения Примакова. Год обучения в этой частной школе стоит 800 тыс. руб. Ксения Бородина привела сюда старшую дочь Марусю, а ее младшая наследница Теона посещает детский сад при этом учебном заведении.

В этой же гимназии учатся дети Юлии Барановской, Марии Кожевниковой, Кети Топурии, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой, внуки Надежды Бабкиной и других артистов. Преподавание в этой школе на Рублевке ведется на русском и английском, говорят, что здесь сильный педагогический коллектив. Линейку вел Дмитрий Губерниев, а почетным гостем на ней был министр иностранных дел Сергей Лавров.

Юлия Пересильд отвела дочерей Анну и Машу в государственную школу № 1287 рядом с домом в районе метро «Аэропорт». Правда, простой ее не назовешь. На линейке рядом с актрисой был и папа девочек — режиссер Алексей Учитель. По слухам, Юлия и Алексей расстались, но детей воспитывают вместе. Учитель и Пересильд входят в управляющий совет школы, где также состоят тренер Татьяна Тарасова и певица МакSим. Старшая дочь Пересильд в школу пришла с крашеными волосами — этого преображения 12-летней Анны требовала главная роль в кино, где она снималась летом.

Пока Филипп Киркоров в Италии на модном показе, его детей в школу отвел дедушка Бедрос Киркоров. Алла-Виктория пошла в 4-й класс, а Мартин в 3-й. Певец в месяц за двоих детей платит 300 тыс. руб.

Сергей Лазарев отвел сына Никиту в первый класс, а дочь Анну — в детсад при школе, которая находится на Рублевке, неподалеку от дома певца. Лазарев не хочет афишировать название школы, чтобы не привлекать папарацци. Но известно, что год учебы здесь стоит почти полтора миллиона рублей. Как и во всех частных школах, здесь усиленная охрана, в классах до 15 человек, домашку делают в школе, здесь же и кружки, секции, бассейн и вкусная еда.

Главная звездная пара страны Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на линейку в Первую Московскую гимназию со своими второклашками Лизой и Гарри. Ребята учатся хорошо, а Лиза даже была отмечена среди ребят с лучшей успеваемостью. Месяц обучения в этой гимназии стоит 160 тыс. руб.

Стас Пьеха в разводе с женой, поэтому его сын пошел в первый класс в Санкт-Петербурге, где живет с мамой.

«Школа наша с православным уклоном, поэтому перед линейкой прошла служба в Екатерининском соборе. К первоклашкам обратился батюшка, благословил их, — рассказывает Наталья Княгина, мама Пети Пьехи. — Мы с Петей часто ходим в храм, поэтому он себя вел достойно, слушал заинтересованно. Учиться Петя будет при храме, в строительстве которого принимали участие мы со Стасом — когда он возводился, мы заложили в него камень с именем сына».

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