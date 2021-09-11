Сумка по цене квартиры: что дарят себе звезды

Звезды, хоть и жалуются постоянно на тяжелую жизнь, продолжают радовать себя дорогостоящими презентами.

За одно выступление на частной вечеринке знаменитости могут получить от 2 до 4 млн рублей, поэтому и подарки они себе делают королевские. И даже сейчас, в трудные времена, не отказывают себе в дорогих безделушках, стоимость которых обывателя может шокировать.

Недвижимость — от 20 млн руб.

Накануне свадьбы с 21-летней студенткой Диларой Зинатуллиной 23-летний рэпер Моргенштерн купил дом в элитном поселке в Подмосковье. Артист оформил сделку до вступления брак, то есть жилье не станет «совместно нажитым» и делить в случае развода его не придется. Особнячок не из дешевых — стоит $2 млн (148 млн рублей). Сначала Моргенштерн оплатил первый взнос — 100 млн, а позже добавил оставшиеся деньги. Брать ипотеку рэперу не пришлось.

Тем временем 41-летняя певица Слава купила квартиру на 34-м этаже комплекса «Москва-Сити». Звезда живет в загородном доме, поэтому здесь у нее будет жилье «для праздников и тусовок». Слава рассказала: «Я просто купила квартиру, о которой я мечтала. С видом на Москву-реку, на все высотки». Цена квартиры — 100 млн рублей.

31-летняя Регина Тодоренко вложилась в покупку квартиры в элитном ЖК столицы площадью около 150 квадратов. В этом ЖК охраняемая территория, бассейн, сквер,зал для йоги… Стоимость подобной квартиры — не менее 50 млн рублей.

41-летний экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров на прошлой неделе купил квартиру площадью 130 квадратов. Жилплощадь с черновой отделкой, поэтому впереди ремонт и к базовой цене (20 млн) придется добавить еще минимум пять.

47-летний Митя Фомин вложил сбережения в недвижимость в Крыму, которую планирует сдавать. Певец купил невероятно скромную по звездным меркам квартиру под Севастополем площадью 25 квадратов: «Море буквально в десяти метрах, вид на миллионы долларов!» Вид — на доллары, но цена у подобного жилья все же в рублях (от 4 млн).

Машина — 30 млн руб.

31-летняя блогер и телеведущая Ида Галич в конце лета пересела на роскошное купе Rolls Royce Wraith (стоимость такого авто — порядка 30 млн). Галич эмоций не сдерживает: «Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс», — я бы не поверила!» А в начале лета Ида аналогичным образом поздравила родителей с выздоровлением от коронавируса — теперь ее папа катается на Mercedes-Benz GLE 400 (около 9 млн).

Сумка — 2,9 млн руб.

54-летний Филипп Киркоров недавно показал светским фотографам сумку в виде самолета. «Авиалайнер» стоит 2,9 млн, сделала его дизайнер Вирджила Абло для коллекции Louis Vuitton.

30-летняя певица Ханна похвасталась обновкой — легендарной сумкой Birkin от Hermes за полтора миллиона. На шопинг Ханна прилетела в Париж, оплачивает все эти радости муж, гендиректор компании Black Star.

Браслет — от 3,7 млн руб.

27-летний Егор Крид купил себе в подарок браслет-гвоздь из белого золота с бриллиантами Cartier Juste Un Clou за 4 340 000 рублей. И усилил блеск бриллиантов еще одним браслетом Cartier, но уже из желтого золота из коллекции Love — за 3 730 000.

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