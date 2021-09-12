Как актеры бросают профессию и обретают себя в служении Богу

Чаще всего актеры не называют свое ремесло работой, как простые смертные.

Звезды употребляют глагол «служить» по отношению к театру. Некоторые даже считают, что приносят себя в жертву на алтарь искусства. Впрочем, бывают случаи, когда этот пафос носит вовсе не символический характер. В обзоре «Телепрограммы» — артисты, променявшие сцену на службу в храме.

Леонид Каюров (64 года)

Сын популярного советского актера Юрия Каюрова Леонид тоже начинал артистом — сыграл яркие роли в картинах «Несовершеннолетние», «Последний шанс» и других. Но в 29 лет игравший трудных подростков артист решил посвятить себя церкви.

— Как-то, году в 1981 — 1982-м, когда я уже работал во МХАТе,

Саша Феклистов (актер. — Ред.) дал мне копию книги Бердяева «Смысл истории», — рассказывал Каюров. — Эта книга все мои мысли буквально перевернула. Потому что там дается религиозное осмысление всемирной истории.

В 1989 году Леонид Каюров поступил в духовную семинарию. Сейчас в сане протодиакона служит в храме Архистратига Божьего Михаила при Клиниках в Хамовниках.

Владимир Заманский (95 лет)

Народный артист РСФСР Владимир Заманский, фронтовик, звезда картин «Проверка на дорогах» и «Аллегро с огнем» в 1998 году, разочаровавшись в деградировавшей киноиндустрии перестроечного времени, вместе с супругой Натальей Климовой ушел из мирской жизни. Они уехали из Москвы и поселились в Муроме, где живут недалеко от старинной Николо-Набережной церкви и Воскресенского женского монастыря. Отправной точкой стала встреча с архимандритом Павлом Груздевым в киноэкспедиции.

Последние годы Заманский с супругой служили в Воскресенском женском монастыре, но в этом году актеру исполнилось 95, поэтому, как говорит жена, «ему уже трудно». Тем не менее он нашел в себе силы озвучить творения отцов церкви для радио «Радонеж».

Екатерина Васильева (76 лет)

Летом 2021 года в сети появилось фото звезды картин «Обыкновенное чудо», «Соломенная шляпка», «Приходи на меня посмотреть» Екатерины Васильевой в церковном обличии. Актриса уже давно глубоко религиозный человек, и слухи про уход знаменитости в монастырь ходили давно. Но в этот раз, кажется, все совсем серьезно. Народная артистка России действительно приняла постриг, о котором мечтала столько лет. Это подтвердили и председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, и сын актрисы Дмитрий, который уже давно стал священником.

При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в поселке Новофедоровское (Новая Москва).

Иван Охлобыстин (55 лет)

Актер уверяет, что дорогу к храму он нашел после знакомства с митрополитом Среднеазиатским Владимиром, по предложению которого в начале 2001 г. Охлобыстин уехал на семь месяцев в Азию, где в Ташкентской епархии и был рукоположен в священники. Но еще больше на Охлобыстина повлияла встреча с актрисой Оксаной Арбузовой — он задумался о важности веры, обвенчался с ней и теперь растит шестерых детей. Вернувшись из Ташкента, служил в храмах.

Работу в кино Охлобыстин не оставил, за что получал лучи хейта. Чувствуя напряжение, отец Иоанн написал письмо к руководству РПЦ, чтобы духовные отцы помогли разобраться, возможно ли совмещение. Патриарх Кирилл отстранил от служения священника Иоанна, поскольку «священство и лицедейство несовместимы». Запрет на служение может быть снят, если Охлобыстин сделает «окончательный выбор в пользу пастырского служения». Но такого решения Иван Иванович пока не принял.

Смотрите также: