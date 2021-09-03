«Я календарь переверну и снова 3 сентября»: что звезды думают о «Шуфутинове дне»

И снова 3 сентября…. Чувствуете, как зарождается желание написать комментарий из серии: да достали вы своим 3 сентябряяяя!!!
Но как ни крути, на календаре третий день осени или «Шуфутинов день», с чем мы вас и поздравляем.
Teleprogramma.pro узнала у Татьяны Булановой, Льва Лещенко, Кети Топурии и Елены Воробей как они относятся к данному празднику и удается ли скрыться от 3 сентября….
Татьяна Буланова, певица
Татьяна Буланова в дружеских отношениях с Михаилом Шуфутинским, но с 3 сентября поздравлять его не станет.
«Я замечательно отношусь к таким моментам, когда песня получает вторую жизнь. Специально 3 сентября я не слушаю песню Шуфутинского, но забыть мне ее тоже не дают. Волей-неволей слушаешь, потому что появляется в соцсетях, крутят по радио, кидаю картинки и приколы.
Я в замечательных отношениях с Михаилом Шуфутинским, но поздравлять с этим днем его не буду. Думаю, что и без меня его теперь достанут картинками»
Что касается странных праздников и массовых рассылок картинок, то у звезды твердая позиция – праздник должен нести в себе какой-то посыл. Тем, кто рассылает картинки, которые не отправил на прошлую Пасху, она просто не отвечает.
«Порой бывают какие-то дурацкие праздники. Если я не понимаю посыла, то я не отвечаю людям, которые присылают картинки».
Елена Воробей, юмористка
Юмористка в курсе «Шуфутинова дня» и относится к нему позитивно. Даже хотела бы, чтобы эта дата стала для нее символичной.
«Я готовлюсь стать двоюродной бабушкой и как раз мы загадываем, чтобы в этот день случилось. Тогда 3 сентября станет гимном нашей семьи».
В отличие от Татьяны Булановой, ее не раздражают рассылки пожеланий и приколов.
«Самое страшное забвение – когда тебе даже спам не присылают. Поэтому я благодарна за все картинки. Значит помнят. Раздражают только когда банки пишут: только для вас супервыгодне условия под 27%!»
Лев Лещенко, артист
Лев Лещенко не в курсе нового праздника. Но искренне рад, что песня снова популярна и для исполнителя это большая удача.
«Я думаю, что это прекрасно. Михаил Шуфутинский попал в анналы истории, за что честь ему и хвала. А нравится-не нравится, это некорректный вопрос. Нравится должна любимая женщина».
Кети Топурия, певица
Исполнительница оказалась не в курсе «Шуфутинова дня», но мемы, посвященные 3 сентября, она, конечно же, получает.
«Когда я была маленькая, мама слушала Шуфутинского. С тех пор я не очень… только в караоке слышу.
У меня в сентябре другой праздник – 1 сентября».
Она признается, что ее напрягают картинки и приколы, которые ей присылают в виртуальном пространстве.
«Меня очень напрягает. Понимаю, что виртуальную жизнь надо поддерживать, раньше мне нравилось, а теперь превратилось в работу и мне говорят, что я плохо работаю»