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«Я календарь переверну и снова 3 сентября»: что звезды думают о «Шуфутинове дне»

Татьяна Буланова, Лев Лещенко, Кети Топурия и Елена Воробей поделились своим отношениям к интернет-праздникам и массовой рассылке мемов и картинок.

«Я календарь переверну и снова 3 сентября»: что звезды думают о «Шуфутинове дне»
Елена Воробей: «3 сентября хочу стать бабушкой и тогда песня Шуфутинского станет гимном нашей семьи». Фото: Борис Кудрявов (КП)/Instagram.com/vorobei_elena

И снова 3 сентября…. Чувствуете, как зарождается желание написать комментарий из серии: да достали вы своим 3 сентябряяяя!!!

Но как ни крути, на календаре третий день осени или «Шуфутинов день», с чем мы вас и поздравляем.

Teleprogramma.pro узнала у Татьяны Булановой, Льва Лещенко, Кети Топурии и Елены Воробей как они относятся к данному празднику и удается ли скрыться от 3 сентября….

Татьяна Буланова, певица

Татьяна Буланова в дружеских отношениях с Михаилом Шуфутинским, но с 3 сентября поздравлять его не станет.

«Я замечательно отношусь к таким моментам, когда песня получает вторую жизнь. Специально 3 сентября я не слушаю песню Шуфутинского, но забыть мне ее тоже не дают. Волей-неволей слушаешь, потому что появляется в соцсетях, крутят по радио, кидаю картинки и приколы.

Я в замечательных отношениях с Михаилом Шуфутинским, но поздравлять с этим днем его не буду. Думаю, что и без меня его теперь достанут картинками»

Что касается странных праздников и массовых рассылок картинок, то у звезды твердая позиция – праздник должен нести в себе какой-то посыл. Тем, кто рассылает картинки, которые не отправил на прошлую Пасху, она просто не отвечает.

«Порой бывают какие-то дурацкие праздники. Если я не понимаю посыла, то я не отвечаю людям, которые присылают картинки».

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова.
Фото: instagram.com/buslya/

Елена Воробей, юмористка

Юмористка в курсе «Шуфутинова дня» и относится к нему позитивно. Даже хотела бы, чтобы эта дата стала для нее символичной.

«Я готовлюсь стать двоюродной бабушкой и как раз мы загадываем, чтобы в этот день случилось. Тогда 3 сентября станет гимном нашей семьи».

В отличие от Татьяны Булановой, ее не раздражают рассылки пожеланий и приколов.

«Самое страшное забвение – когда тебе даже спам не присылают. Поэтому я благодарна за все картинки. Значит помнят. Раздражают только когда банки пишут: только для вас супервыгодне условия под 27%!»

Елена Воробей
Елена Воробей.
Фото: Иван МАКЕЕВ/КП

Лев Лещенко, артист

Лев Лещенко не в курсе нового праздника. Но искренне рад, что песня снова популярна и для исполнителя это большая удача.

«Я думаю, что это прекрасно. Михаил Шуфутинский попал в анналы истории, за что честь ему и хвала. А нравится-не нравится, это некорректный вопрос. Нравится должна любимая женщина».

Лев Лещенко
Лев Лещенко.
Фото: Лариса Кудрявова/Экспресс-газета

Кети Топурия, певица

Исполнительница оказалась не в курсе «Шуфутинова дня», но мемы, посвященные 3 сентября, она, конечно же, получает.

«Когда я была маленькая, мама слушала Шуфутинского. С тех пор я не очень… только в караоке слышу.

У меня в сентябре другой праздник – 1 сентября».

Она признается, что ее напрягают картинки и приколы, которые ей присылают в виртуальном пространстве.

«Меня очень напрягает. Понимаю, что виртуальную жизнь надо поддерживать, раньше мне нравилось, а теперь превратилось в работу и мне говорят, что я плохо работаю»

Кети Топурия
Кети Топурия.
Фото: instagram.com/keti_one_official/

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