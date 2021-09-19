Внучки Валиде сутан в «Великолепном веке»: какими показали Михримах, Хуриджихан и Эсмехан

Сериал «Великолепный век» полюбился зрителям по всему миру. Много поклонников у исторического проекта и в России. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, каких актрис продюсеры ленты подобрали на роли внучек Валиде султан — матери султана Сулеймана. Их сыграли Пелин Карахан, Бурджу Озберг и Эджем Чалык.

Пелин Карахан

Эта актриса проснулась знаменитой после роли Михримах султан. Девушка всего на год была младше своей экранной матери Мерьем Узерли. Однако это не помешало им вжиться в роль. По сценарию актрисе предстояло сыграть повзрослевшую дочь Хюррем султан и султана Сулеймана. Девушку выдали замуж за Рустема пашу.

В ленте их союз был скорее политическим решением. Правда, некоторые историки утверждают, что Михримах любила своего мужа. А после смерти Хюррем султан вернулась во дворец и фактически выполняла функции Валиде султан в правлении брата султана Селима II.

Бурджу Озберг

Актриса должна была сыграть роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши. На эту роль нежная и трепетная Бурджу Озберг подошла идеально. По сценарию Хуриджихан султан, вернувшись во дворец со своей тетушкой Фатьмой султан, тут же влюбляется в сына Хюррем — шехзаде Баязида. И их чувства отказываются взаимными.

Имел ли место этот факт в истории? Едва ли. Ведь шехзаде управлял санджаком и у него просто не было возможности так часто наведываться в Стамбул. И уж тем более личный гарем шехзаде Баязида и так был полон прекрасными наложницами.

Эджем Чалык

Эта актриса сыграла роль внучки Валиде султан. Правда она появилась только в третьем сезоне сериала. Эджем Чалык с легкостью вжилась в образ Эсмехан султан. Девушка приходилась дочерью Шах султан и Лютфи паши.

По сценарию Эсмехан султан должна была выйти замуж за Малкочоглу Бали-бея, в которого долгие годы была влюбленная Михримах султан. Вот эта история и подпортила отношения сестер.

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