«Это же Кесем султан с нелюбимой невесткой Фарьей»: как в обычной жизни выглядят Нургюль Ешилчай и Фарах Зейнеп Аблуллах

Нургюль Ешилчай сыграла в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» роль Валиде Кесем султан. По истории хасеки султана Ахмеда I после его скоропостижной смерти стала регентом государства. И посадила на османский престол сначала старшего сына Мурада, которого в народе прозвали кровавым, а потом и младшего Ибрагима. Валиде Кесем султан планировала устроить переворот, когда ее отношения с сыном-султаном резко ухудшились. И она действительно сместила его с престола. Правда, захватить власть в свои руки султанше так и не удалось. Бразды правления забрала себе невестка Кесем — Турхан султан. Она в свое время подарила султану Ибрагиму шехзаде. И в последствии стала регентом Османской империи, повторив в этом судьбу своей свекрови.

Поклонники долгое время гадали, существовала ли на самом деле принцесса Фарья Бетлен. Или же ее персонаж — это всего лишь выдумка сценаристов. Маловероятно, что султан Мурад (правил до Ибрагима. — Прим. ред.) провел бы никах с чужеземкой, да еще и с принцессой. Однако по сюжету «Империи Кесем» Фарья стала самой «нелюбимой невесткой» Кесем султан. Их героини в сериале явно не ладили между собой. И в итоге именно Валиде отдала приказ о казни Фарьи.

В жизни Нургюль Ешилчай прекрасно ладит с Фарах Зейнеп Аблуллах. Одна сыграла Кесем султан, а вторая — принцессу Фарью. В жизни обе актрисы одеваются скромно, но со вкусом. Никаких драгоценностей, тиар и украшений. На общем фото Нургюль и Фарах позировали в простых черных футболках.

«Это же Кесем султан с нелюбимой невесткой Фарьей», «Наши прелестные султанши», «Кесем и Фарья? Неожиданно, и такие дружелюбные», «Похоже, что не ладили только персонажи! В жизни Нургюль дружит с Фарах», «Только султана Мурада не хватает», «Ах, если бы они и в сериале также ладили! Мурад был бы счастлив», «Ну почему Валиде не поддержала принцессу Фарью?!», «Могли вместе править миром», — написали фолловеры.

Зато в сериале Нургюль одевали с султанской роскошью. Драгоценные каменья, платья, усыпанные золотом, тиары и дорогие ткани. Все наряды Кесем султан шили с особым вкусом. Выглядела Валиде просто неподражаемо. Ешилчай прекрасно справилась с ролью властной султанши, привыкшей повелевать.

Фарах Зейнеп Аблуллах в образе принцессы Фарьи костюмеры одевали куда скромнее. Ее наряды были роскошными, но они явно уступали кафтанам Валиде султан.

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