Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

Гимн, праздник с парадом и торжественная линейка: как прошел День знаний в семье Аллы Пугачевой

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза пошли во второй класс.

Гимн, праздник с парадом и торжественная линейка: как прошел День знаний в семье Аллы Пугачевой
Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Первое сентября для семьи Аллы Пугачевой — это особенный день. Примадонна вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным заранее собрала детей к школе, купив им все необходимое — от школьной формы до тетрадок, ручек, книжек, портфелей и пеналов. Сайт Teleprogramma.pro собрал самые яркие моменты со школьной линейки двойняшек. Гарри и Лиза перешли во второй класс.

Алла Пугачева
В дождливую погоду Алла Пугачева надела жемчужный плащик. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Примадонна в дождливую погоду решила утеплиться. Она в День знаний принарядилась в жемчужный полупрозрачный плащик, отдав предпочтение слаксам и черному лонгсливу. Ее образ дополнила изящная шляпка в стиле французских модниц.

Дети Аллы Пугачевой
Двойняшки Гарри и Лиза будут учиться во втором классе. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

А вот семилетние Гарри и Лиза позируют в актовом зале с табличкой «2 «А» класс». Лиза покрасовалась в белоснежной блузке с жабо, жакетике и юбке плиссе. А Гарри принарядился в брючный костюм с белой сорочкой и бабочкой. Выглядел сын шоумена Максима Галкина как маленький джентльмен.

Алла Пугачева
Алла Пугачева на школьной линейке с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На школьную линейку с детьми Примадонна пришла вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным. Супруги уже второй год провожают двойняшек в школу. Для них эта традиция.

Дети Аллы Пугачевой
Гарри и Лиза больше не первоклассники. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Малыши вели себя уверенно. Если в прошлом году Лиза и Гарри волновались, будучи первоклассниками, то теперь в статусе второклассников, они чувствуют себя спокойно и совсем «по-взрослому».

Парад в школе
Не обошлось на празднике в День знаний и без парада. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Гостей и маленьких учеников в актовом зале развлекали барабанщицы. Они устроили мини-парад, к полному восторгу присутствующих. Кроме того, для первоклассников устроили своеобразный торжественный прием с гимном. Все официально и невероятно трогательно.

Шоумен Максим Галкин
Максим Галкин успел подружиться с аниматорами. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Все происходящее на школьной линейке шоумен Максим Галкин детально показал в свежем видеоотчете. Муж Примадонны запечатлел на камеру все важные моменты. На праздник в День знаний двойняшек Гарри и Лизу проводила также девятилетняя Клава Земцова. Дочка Кристины Орбакайте пока гостит у именитой бабушки в подмосковной деревне Грязь.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваКлава ЗемцоваЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google