«Переживали, наряжались! Провожали мама и папа»: вспомним первую школьную линейку Гарри и Лизы Галкиных

В новом учебном году дети Аллы Пугачевой пойдут уже во второй класс. За лето малыши подросли и заметно вытянулись в росте.

Сайт Teleprogramma.pro Первого сентября вспомнил, как прошла в прошлом году школьная линейка семилетних двойняшек Гарри и Лизы. Малыши тогда стали первоклассниками. На торжественное мероприятие детей проводили их звездные родители. Шоумен Максим Галкин отложил все важные дела, чтобы в этот день быть рядом со своей семьей.

К Первому сентября для первоклассников закупили все самое необходимое — Гарри и Лиза принарядились в школьную форму, и стали похожи на маленьких гимназистов. Оба несли по портфелю с тетрадками, пеналами, ручками, карандашами и всем необходимым. Не обошлось и без роскошных букетов. Цветы уже в классе малыши подарили своей классной руководительнице.

Муж Примадонны делился в Instagram трогательными кадрами и видеоотчетом с первой школьной линейки двойняшек. Поначалу было видно, что Гарри и Лиза очень волновались, они с тревогой осматривались вокруг, подбадривая друг друга. Ну а потом сын Примадонны уже читал стихи рядом с учительницей, заслужив аплодисменты присутствующих.

«Школа!! Вот и Первое сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — писал Максим.

После уроков малыши с родителями запустили в небо воздушные шарики. В новом учебном году двойняшки Гарри и Лиза станут уже второклассниками. И едва ли на второй в своей жизни школьной линейке дети будут также волноваться, как годом ранее.

«В детстве я никогда не знал, что ответить своим родителям на вопрос: Как сегодня было в школе? А теперь не понимаю, почему мои дети не могут развернуто ответить на мой вопрос: Как сегодня было в школе? Ну вот хоть попалось фото! Интересно, у кого дети — что ваши отвечают?» — подписал снимок шоумен.

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